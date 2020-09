Prezenta de peste 100% intr-o comuna din Alba. Votantii cu viza de flotant dau primarul la Ceru Bacainti

Pana la aceasta ora au votat, in cea mai mica comuna din Alba din punct de vedere a numarului populatiei, un numar de 222 de alegatori, cu sapte mai mult fata de numarul celor inscrisi pe lista electorala permanenta.Dintre votanti, 159 proveneau dintre cei inscrisi pe listele electorale permanente si complementare, iar 57 pe liste suplimentare, adica cu viza de flotant.La Ceru Bacainti au fost inregistrate in ultimele luni peste 70 de vize de flotant, majoritatea la initiativa candidatilor la Primarie, care spera ca in acest mod sa castige competitia electorala.Prezenta de peste suta la suta se mai inregisteraza la sectia din satul Geogel, comuna Ponor, unde au votat, pana la ora 18.00, un numar de 190 de persoane, dintre care 58 pe liste suplimentare.Ponorul este campion in Alba la alegatori cu viza de flotant, fiind contorizate 107 voturi pe listele suplimentare, reprezentand aproape 25% din totalul voturilor exprimate.