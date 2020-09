Prezenta la alegerile locale din 1992 pana in 2016. Scrutinul la care au ajuns la urne cei mai putini alegatori

In privinta turului al doilea, cea mai ridicata prezenta la vot s-a inregistrat la alegerile din 1996 (54,7%), in timp ce participarea cea mai scazuta s-a inregistrat la scrutinul local din 2000 (46,93%). In toti anii electorali, la cel de-al doilea tur al alegerilor locale au participat mai putini cetateni decat la primul tur.Incepand cu anul 2012, alegerile locale s-au desfasurat intr-un singur tur.Prezenta la alegerile locale in primul tur de scrutin (1992-2008)Primele alegeri locale postdecembriste, organizate la 9 februarie 1992, au inregistrat o prezenta ce avea sa devina record dupa 1989, de aproximativ 65% dintre cei 16.647.728 de cetateni cu drept de vot.In 1996, prezenta la vot la primul tur, programat la 2 iunie, scadea cu aproape 10% fata de scrutinul anterior, inregistrandu-se o rata de participare de 56,47% (10.016.932 de persoane) din 17.737.425 de milioane de alegatori, conform http://alegeri.roaep.ro.La primul tur de scrutin al alegerilor locale din 2000, desfasurat la 4 iunie, s-a inregistrat o prezenta la urne de 50,85%, cu sase procente mai putin decat la primul tur din 1996. In cifre absolute, numarul total al alegatorilor din listele electorale a fost de 18.278.430, dintre care la urne s-au prezentat 9.295.165 de persoane, arata http://alegeri.roaep.ro.Cu o rata a participarii de 54,23% (din aproximativ 18.278.990 de alegatori), la primul tur al alegerilor locale din 6 iunie 2004 prezenta la vot a crescut cu aproximativ patru procente fata de primul tur al alegerilor din 2000.Prezenta la vot la primul tur al scrutinului local din 1 iunie 2008 a fost de 48,81% din numarul alegatorilor din listele electorale (18.530.666 de alegatori inscrisi in liste), potrivit http://alegeri.roaep.ro Prezenta la alegerile locale in al doilea tur de scrutin (1992-2008)In 1992, in cel de-al doilea tur de scrutin, organizat la 23 februarie, participarea la urne a depasit cu putin 50% la nivel national, in timp ce in 1996, participarea la vot la al doilea tur de scrutin, din 16 iunie, a fost de 54,7%.In anul 2000, in cadrul celui de-al doilea tur de scrutin, organizat la 18 iunie, prezenta la urne a fost de 46,93% dintre alegatori. Patru ani mai tarziu, la al doilea tur, din 20 iunie 2004, s-au prezentat la urne 50,17% din numarul persoanelor cu drept de vot inscrise in listele electorale.La turul al doilea al alegerilor locale din 15 iunie 2008 s-au mobilizat la vot 47,42% din numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale, potrivit site-ului Biroului Electoral Central.Prezenta la vot la alegerile locale desfasurate intr-un singur turLa scrutinul local din 10 iunie 2012, desfasurat in premiera dupa 1989 intr-un singur tur de scrutin, prezenta la urne a fost, la nivel national, de 56,39% din numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale.In 2016, alegerile locale s-au desfasurat la data de 5 iunie. Prezenta la vot la nivel national a fost intr-o usoara scadere fata de scrutinul local precedent. Astfel, au votat 8.874.432 de persoane, reprezentand 48,44% din numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale.