Prezenta la urne la alegerile locale: Pana la ora 21:00 au votat 46,02% dintre alegatori

In mediul urban, si-au exercitat dreptul de a alege 3.912.345 de cetateni si in rural 4.508.388.Potrivit BEC, in Bucuresti au votat 36,93%, adica 671.741 alegatori.In Sectorul 1 au votat 42,85% din totalul alegatorilor inscrisi in liste, in Sectorul 2 - 37,95%, in Sectorul 3 - 30,78%, in Sectorul 4 - 37,92%, in Sectorul 5 - 38,35% si in Sectorul 6 - 38,54%.Cea mai mare prezenta la vot se inregistreaza in judetele Giurgiu - 59,43%, Olt - 58,48% si Teleorman - 58,12%, iar cea mai redusa in Bucuresti - 36,93%, Iasi - 37,28%, Vaslui - 37,40%.Prezenta la urne la nivelul judetelor tarii a fost:* Alba - 50,12%* Arad - 45,08%* Arges - 49,84%* Bacau - 41,56%* Bihor - 52,23%* Bistrita-Nasaud - 51,80%* Botosani - 44,65%* Brasov - 42%* Braila - 41,50%* Buzau - 52,78%* Caras-Severin - 48,57%* Calarasi - 55,05%* Cluj - 42,90%* Constanta - 46,28%* Covasna - 40,66%* Dambovita - 53,34%* Dolj - 50,25%* Galati - 40,22%* Giurgiu - 59,43%* Gorj - 54%* Harghita - 42,29%* Hunedoara - 45,80%* Ialomita - 50,44%* Iasi - 37,28%* Ilfov - 52,54%* Maramures - 46,13%* Mehedinti - 55,40%* Mures - 49,39%* Neamt - 43,21%* Olt - 58,48%* Prahova - 48,04%* Satu Mare - 45,02%* Salaj - 52,67%* Sibiu - 42,57%* Suceava - 45,08%* Teleorman - 58,12%* Timis - 43,20%* Tulcea - 48,12%* Vaslui - 37,40%* Valcea - 52,61%* Vrancea - 50,13%.In 2016, prezenta la urne pana la ora 21,00 a fost de 48,4%.