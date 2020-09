Prezenta de peste 110% la Tatulesti, unde au fost solicitate autocolante suplimentare

Acesta a precizat ca in privinta buletinelor de vot deocamdata circumscriptia electorala din Tatulesti nu a transmis ca ar fi probleme si ar fi epuizate, insa daca ar exista o asemenea informare, oficiala, ar putea fi tiparite noi buletine de vot pana la incheierea procesului electoral.Homorean a spus ca pentru Tatulesti s-a tiparit un numar de buletine mai mare fata de cel al persoanelor din listele electorale permanente, deoarece s-a tinut cont si de numarul de vize de flotant valabile la finalul lunii august."Exista riscul sa se epuizeze timbrele autocolante la Tatulesti si s-au trimis autocolante de la sectia din Scornicesti. In ce priveste riscul epuizarii buletinelor de vot, deocamdata nu am fost informat oficial de catre reprezentantii circumscriptiei ca ar fi probleme. Noi pentru Tatulesti am tiparit un numar de buletine cu 10% mai mare fata de numarul de persoane din listele permanente si chiar mai multe, pentru ca am luat in calcul si numarul de vize de flotant valabile pana pe 29 august. Dar s-au mai emis si de atunci vize de flotant. Daca e necesar, circumscriptia trebuie sa ne informeze ca au nevoie de buletine si ne mobilizam, ar fi tiparite buletine pentru alegerea primarului si consiliului local", a declarat prefectul.Pana la ora 17,15 in comuna Tatulesti au votat 786 de persoane, dintre care 302 pe liste suplimentare.La alegerile locale din 2016 comuna Tatulesti a fost intr-o situatie similara privind prezenta la urne si a fost nevoie de tiparire de noi buletine de vot.