Prezenta mare sau absenteism masiv? Cum vor arata localele de duminica

Prezenta la vot de duminica este cea mai mare necunoscuta. Dintr-un motiv pe cat de simplu de enuntat, pe atat de complex de definit: pandemia a schimbat si va schimba comportamentul votantilor, iar cei mai multi candidati au folosit doar doua retete: spectacol colorat si ritm de oferte electorale pentru votantii cu optiune deja cristalizata (aici intra si publicul captiv) sau campanie negativa pentru vibratia morala a aceleiasi categorii de votanti (dar aflata pe partea cealalata a baricadei electorale).Care ar trebui sa fie miza acestor alegeri, intr-un singur tur? Depinde cine intreaba. Daca este un partid mare, cu primar/primari in functie, miza, teoretic, se imparte in doua: conservare si continuitate. Daca este un partid mic, dornic de afirmare, miza, iarasi se imparte in doua: succes si afirmare.Ce a lipsit din aceasta campanie? Incapacitatea candidatilor de a fructifica oportunitatile pe care aceasta pandemie le-a adus. S-a vazut de la o posta, s-a simtit din departare, s-a auzit clar ca fiecare dintre cei inscrisi pe liste a preferat sa foloseasca retetele (deja) clasice de comunicare in campanie. Va intreb: cati dintre dumneavoastra v-ati schimbat, cu adevarat, optiunea electorala dupa ce ati citit cu interes toate tiparitule politice pe care le-ati gasit in cutia postala sau pe presul din fata usii de la intrare? Prea putini. Cati dintre dumneavoastra v-ati oprit sa cititi afisele de campanie de pe panourile electorale? Au avut vreun efect sloganurile de pe afise? Prea putin.Cred ca era momentul oportun ca majoritatea candidatilor sa fi iesit din sfera interviului de campanie si a pozelor cu strangeri de mana ascunse sub un rictus fortat, si sa faca pasul inainte catre mesaje targetate pe publicuri tinta, cu limbaj adaptat fiecarei categorii in parte si cu postari diferite pentru fiecare retea sociala. Dar, poate la urmatoarea tura de alegeri.O campanie cu absenteism crescut va dezavantaja toate partidele deopotriva, indiferent de marime sau orientare.In concluzie, intrebarea de 1000 de puncte la care trebuie sa isi raspunda fiecare candidat in parte, in urmatoarele 48 de ore: am reusit sa vorbesc cu toti electorii, am reusit sa ating toti votantii potentiali? Am stiut sa creez empatie electorala? Am iesit din sfera de confort a cercurilor mele de votanti si m-am indreptat si catre nehotarati? Am comunicat, cu adevarat, eficient sau doar m-am complacut intr-o bula electorala?Deci, cum vor arata alegerile de duminica? Atipice? Poate. Intense emotional? Depinde.Concluzia? Tu, cel care citesti si ai drept de vot, ai toate motivele sa iesi din casa duminica si sa iti exprimi votul. Ai toate motivele sa iti schimbi programul obisnuit de sfarsit de saptamana pentru o ora in care treci si pe la sectia de vot. Chiar daca, poate, candidatii nu au reusit sa construiasca un pod emotional cu tine, nu au creat empatie. Voteaza, ca dupa aceea sa ai motiv sa ii lauzi sau sa ii critici.