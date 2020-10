UPDATE Alegeri locale turul doi: Prezenta ridicata la vot in cele trei comune din Bistrita Nasaud, Timis si Teleorman, nu sunt raportate incidente

Stirea initiala

Conform datelor publicate de Autoritatea Electorala Permanenta, la Rebra, in Bistrita Nasaud, pana la ora 13:00 au votat 642 de alegatori, dintre care 10 pe liste suplimentare si niciunul in urna mobila.In Timis, la Ortisoara, 1.065 de votanti si-au exprimat optiunile dintre acestia 54 cu urna mobila si 30 pe liste suplimentare.La Balaci au votat 678 de alegatori, dintre care 63 pe liste suplimentare.Politia nu a constatat incidente pe parcursul scrutinului in cele trei localitati."Pana la aceasta ora, nu au fost sesizari referitoare la posibile contraventii sau infractiuni electorale. Au fost primite 39 notificari prin SIMPV - Sistemul Integrat de Monitorizare a Prezentei la Vot, privind neinscrierea pe listele electorale permanente a unor cetateni iar in urma verificarilor, toate au fost infirmate" a transmis IPJ Teleorman cu privire la scrutinul din comuna Balaci.Incidente similare, dar neconfirmate, au fost semnalate la Politia Timis, unde fost primite 8 notificari prin SIMPV - Sistemul Integrat de Monitorizare a Prezentei la Vot, privind neinscrierea pe listele electorale permanente a unor cetateni, iar alte noua la Bistrita Nasaud, toate neconfirmate in urma verificarilor facute de politisti.Turul doi al alegerilor locale are loc, duminica, in trei localitati din judetele Bistrita-Nasaud, Timis si Teleorman, unde candidatii au fost la egalitate, in urma scrutinului din 27 septembrie. Pana la ora 11.00, prezenta la urne a fost de 19,16%, cea mai mare fiind in localitatea Balaci din judetul Teleorman.Turul doi al alegerilor locale este organizat, duminica, in localitatile Rebra - judetul Bistrita Nasud, Ortisoara - judetul Timis, Balaci - judetul Teleorman.In aceste localitati nu a putut fi stabilit castigatorul, intrucat doi candidati au obtinut acelasi numar de voturi, iar Biroul Electoral Central a decis organizarea celui de-al doilea tur de scrutin.Pana la ora 11.00, prezenta la urne a fost de 19, 16%, cea mai mare fiind in localitatea Balaci din judetul Teleorman, respectiv 32,94%.In localitatea din judetul Timis, candidatul PSD Aleodor Sobolu si candidatul PMP Lucian Ivanescu au obtinut, la alegerile locale din 27 septembrie, acelasi numar de voturi, respectiv 604.Ceilalti candidati de la Ortisoara au obtinut: Marius Redis ( PNL ) - 388, Nicolae Valentin Baniciu (Partidul Puterii Umaniste) - 187, Bianca Pascaru ( USR PLUS) - 146, Ciprian Ioan Satea (Pro Romania) - 24.La scrutinul de duminica locuitorii au de ales intre Aleodor Sobolu si Lucian Ivanescu.Potrivit Biroului Electoral Central, pe listele permanente din Ortisoara sunt inscrisi 3,70 de alegatori.In lcalitatea Rebra, din judetul Bistrisa-Nasaud, sunt asteptati la urne 2.094 alegatori. Acestia au de ales intre actualul primar, Stefan Danci, din partea "Aliantei pentru Rebra" (PSD- ALDE -Pro Romania) si Daniel Nastuta (PNL).Potrivit IPJ Bistrita-Nasaud, in localitate au fost amenajate doua sectii de votare, masurile de securitate fiind asigurate de peste 20 de politisti si jandarmi."Pana la aceasta ora nu au fost sesizari referitoare la posibile contraventii sau infractiuni electorale. Au fost primite 5 notificari prin SIMPV - Sistemul Integrat de Monitorizare a Prezentei la Vot, privind neinscrierea pe listele electorale permanente a unor cetateni. Dintre acestea, 4 sunt infirmate, iar una este in curs de verificare", a transmis IPJ Bistrita-Nasaud.De asemenea, in judetul Teleorman, la Balaci, localnicii trebuie sa aleaga intre Calota Ilie (PNL) si Tronaru Costel Ovidiu (PSD).Dupa numararea voturilor in 27 septembrie, cei doi au obtinut exact acelasi procent din voturi - 36,23%. Prezenta la vot in localitatea care are 1.419 alegatori inscrisi in liste a fost de 64,69%, la urne mergand 918 votanti.In judetul Caras - Severin, la Moldova Noua, a castigat alegerile, in 27 septembrie, Adrian Torma, primarul in functie. Biroul Electoral Central a anulat rezultatul alegerilor si a dispus reluarea scrutinului electoral pe 11 octombrie, dupa ce candidatura lui Torma a fost declarata nula, pentru ca Biroul Electoral de circumscriptie Moldova Noua i-a admis candidatura din partea PSD-Pro Romania, desi Tribunalul Caras Severin i-a respins candidatura pentru ca nu avea semnatura liderilor locali ai celor doua partide, asa cum impune legea.Adrian Constantin Torma a fost votat de 48,42% dintre cei care s-au prezentat la urne, a fost declarata nula.Ulterior, Adrian Torma si PSD Caras-Severin au obtinut in instanta, la Curtea de Apel Timisoara, suspendarea Hotararii BEC prin care fusesera anulate alegerile pentru functia de primar al orasului Moldova Noua si candidatura lui Adrian Torma. Decizia Curtii de Apel Timisoara putea fi contestata in termen de cinci zile.Candidatul PNL pentru functia de primar, Ion Chisalita, clasat pe locul doi la scrutinul din 27 septembrie, a anuntat ca el si PNL au decis sa nu conteste hotararea Curtii pentru ca au incredere "in sistemul judiciar din Romania si in valorile statului de drept".