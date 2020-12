ANALIZA Prezenta mica la vot a tinerilor. Doar 25% dintre cei aflati pe liste au mers la urne

Femeile au lipsit de la vot

Asta inseamna ca doar 25,39% dintre ei au ajuns sa isi exprime votul. Prin urmare 3.478.386 de tineri nu au venit la vot in Romania. Numarul votantilor tineri reprezinta 20,43% din numarul total al celor care au votat duminica in tara, scrie Edupedu.ro In diaspora au votat 83.120 de tineri, reprezentand circa o treime din totalul votantilor de peste granite.Este cea mai slaba prezenta la vot a tinerilor din tara inregistrata in ultimii patru ani in care au avut loc cinci scrutinuri. Prezenta la Parlamentare este in mod traditional una scazuta, dar prezenta tinerilor a fost cu 6% mai mica decat la Parlamentarele din 2016.Fata de alegerile locale din septembrie, unde au fost 1,8 milioane de tineri, la acest scrutin au lipsit 620 de mii dintre ei.Prezenta tinerilor intre 18-34 de ani defalcata pe sexe arata ca femeile au lipsit mai mult de la vot decat barbatii, daca ne raportam la listele electorale permanente. Concret, au venit la vot doar 562.841 de femei, din cele 2,2 milioane inscrise pe liste. Asta inseamna 24,79%.Pe grupe de varsta, la nivel national, tinerii care nu au implinit inca 25 de ani au lipsit in proportie de 80%: din 1.606.921 de persoane, au votat doar 443.223 (20,06%).Iar intre 25 si 34 de ani au participat la vot doar 24,24%.Cei mai multi tineri au votat in Capitala si judetele cu orase universitare, Iasi, Cluj, Timis, pe ultimele locuri ale listei fiind judetele Braila, Ialomita, Covasta si Tulcea.Citeste si: