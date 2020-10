Un primar din judetul Vaslui, acuzat de fraudarea grosolana a alegerilor locale, a fost validat in functie pentru al cincilea mandat

Potrivit sursei citate, Judecatoria Barlad a decis pe 13 octombrie validarea in functie a candidatului care a castigat alegerile in comuna Ibanesti- Benone Pletea (52 ani), primarul care se afla la conducerea comunei de 20 de ani. Potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central, Benonone Pletea ( PSD ) a obtinut 518 voturi, in timp ce contracandidata acestuia de la PNL a adunat 212 voturi.Decizia instantei, mai arata sursa citata, vine la nici o saptamana dupa ce edilul Benone Pletea, alaturi de viceprimarul Ionel Iacomi, si alti cinci complici au fost incatusati si pusi sub acuzare pentru frauda electorala. Retinut pentru 24 de ore, alaturi de viceprimarul comunei, presedintele sectiei de votare, un medic de familie si sotia acestuia, respectiv, doua cadre medicale ale spitalului din Barlad, Benone Pletea a fost pus sub urmarire penala pentru abuz in serviciu, instigare la fals si uz de fals.Cum ancheta este, insa, in curs, in ciuda indiciilor temeinice care arata ca rezultatele alegerilor din comuna Ibanesti au fost viciate, Benone Pletea a fost validat in functie. Atat instanta de judecata, cat si Prefectura Vaslui au invocat ca persoana in cauza, pana la solutionarea definitiva a procesului, beneficiaza de prezumtia de nevinovatie.Potrivit adevarul.ro , scandalul electoral din comuna Ibanesti a izbucnit dupa ce mai multi localnici au sesizat faptul ca s-au trezit pe 27 septembrie cu urna mobila la poarta, desi nu au solicitat acest lucru. Ba mai mult, satenii s-au plans ca reprezentantii sectiei de votare, desemnati sa mearga cu urna mobila prin sat, le-au dat indicatii pe cine sa voteze, desi ei aveau alta optiune.