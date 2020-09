Primaria Bucuresti: Datoriile fata de familia Constanda sunt cauzate de un proces inceput in urma cu 16 ani. Municipalitatea acuza inducerea in eroare

> o datorie stabilita printr-o sentinta definitiva si irevocabila este o incercare jalnica de a induce in eroare opinia publica. Mai mult, refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca este infractiune, potrivit Codului Penal", se arata in comunitatul insituttiei.



Mai mult, potrivit PMB, familia Constanda a declansat, imediat dupa pronuntarea instantei, procedura executarii silite, procedura contestata de Municipalitate, insa respinsa de instanta civila. PMB a aplicat prevederile legale in vigoare, respectiv OG 22/2002, art. 2, care stabileste un termen de gratie de 6 luni, expirat la finalul anului 2019.

Familia Constanda a blocat conturile Municipalitatii, punand in pericol desfasurarea in conditii normale a activitatii Primariei.



"Toate sumele platite au fost cuprinse in bugetul Municipiului Bucuresti, aprobat de Consiliul General, conform prevederilor legale. Respingem toate acuzatiile potrivit carora s-ar fi platit sume necuvenite. Subliniem ca toate sumele sunt cuprinse in capitolul Despagubiri Civile - 51.02.-59.17, fiind aprobate legal. Mentionam ca suma de 58 milioane euro urma sa fie platita esalonat, timp de 2 ani", se arata in comunicatul citat.



Nicusor Dan, sustinut de USR-Plus si PNL la alegerile locale pentru Primaria Bucuresti, acuza mai multe infractiuni in acordul pe care Gabriela Firea l-a semnat cu familia Constanda pentru stingerea datoriei. Acesta sustine ca, desi familia Constanda a fost de acord sa primeasca 7.000 de metri patrati de tren pentru stingerea a 30 de milioane de euro din datorie, Gabriela Firea a propus consilierilor generali transferul a 15.000 de metri patrati pentru doar 22 de milioane din datorie.



Nicusor Dan a declarat duminica intr-o conferinta de presa ca "A aparut in spatiul public acordul intre primarul Capitalei si familia Constanda, pe care o sa vi-l trimit pe mail, dupa ce anonimizam datele personale. In primul rand, cer Primariei Capitalei sa confirme ca acest act este acordul pe care l-a semnat cu familia Constanda. Acest act spune urmatoarele lucruri: ca Primaria ii va plati lui Constanda 18 milioane de euro, in prima jumatate a anului 2020, ca Primaria Capitalei va da familiei Constanda un teren de 7.000 de metri patrati pentru stingerea a 30 milioane de euro din datorie si mai spune ca, din datoria ramasa, 40% o sa fie platita pana la sfarsitul anului 2020. Sunt trei elemente de ilegalitate dintre care, ultimele doua sunt infractiuni".



Mai mult, acesta sustine ca Municipiul Bucuresti nu are voie sa vanda un teren din proprietatea sa fara sa faca o licitatie publica, precizand ca "nu are voie sa se oblige la plati pe care nu i le-a acordat Consiliul General prin bugete aprobate. (...) Este ca si cum Guvernul ar face plati pe care nu i le-a aprobat Parlamentul prin legea bugetului si, repet, aceasta este o infractiune prevazuta de legea finantelor publice locale".





Dan a mai spus ca "Primarul Firea se obliga ca in cursul anului 2020 sa plateasca suma de 58 milioane de euro, in conditiile in care bugetul aprobat de Consiliul General pentru despagubiri civile era de doar 32 de milioane de euro. Primarul General s-a obligat, fata de niste privati, sa plateasca din conturile municipalitatii, dublu fata de cat ii permisese Consiliul General sa o faca si aceasta este o infractiune prevazuta de legea finantelor publice locale".



"Familia Constanda este de acord sa primeasca un teren de 7.000 de metri patrati si constructii pentru a stinge 30 de milioane de euro. Ce face primarul Firea? Se duce in fata Consiliului General si le propune acestora sa dea familiei Constanda un teren de 15.000 de metri patrati, un teren dublu fata de cel initial, pentru a stinge o suma mai mica decat cea initiala, de doar 22 de milioane de euro. Este un act prin care Primarul Firea a actionat impotriva mandatului bucurestenilor si, evident, infractiune", a spus Nicusor Dan.



"Concluzia pe care o am este ca in aceste alegeri avem de ales intre Firea la Primarie sau Firea la puscarie", a incheiat candidatul sustinut de PNL si USR PLUS.



In comunicatul primariei se arata ca "Acuzatiile prezentate de un candidat la Primaria Capitalei cu privire la cazul Constanda sunt in totalitate false. Acestea demonstreaza o foarte grava necunoastere a prevederilor legale, precum si a atributiilor si raspunderilor pe care le are un Primar General". Potrivit unor surse, Primaria Capitalei ar fi obligata sa plateasca familiei Constanda peste 115 milioane de euro ca urmare a unor decizii luate in urma cu 20 de ani."Toate platile facute de PMB pentru stingerea unor datorii (Constanda, Crestin, etc) au fost realizate cu respectarea tuturor prevederilor legale, fiind incluse in bugetul aprobat la inceputul anului 2020. Toate informatiile referitoare la acest subiect au fost prezentate public, extrem de transparent", se mai arata in comunicat.Potrivit comunicatului, in 2019, instanta a decis, irevocabil, ca PMB este obligata sa plateasca peste 115 milioane euro familiei Constanda, in procesul inceput in anul 2004 ca urmare a neaprobarii a unor documentatii de urbanism in 2007.