Primaria Campina, castigata de candidatul independent Alin Moldovean

"Dragi prieteni, am castigat! Eu si voi toti am castigat pentru Campina! Emotiile sunt extrem de puternice, sunt coplesit de-a dreptul. Va multumesc din inima pentru voturile voastre, pentru increderea voastra si va promit ca nu va voi dezamagi! Haideti sa ramanem in continuare uniti, sa ne bucuram frumos si civilizat de aceasta victorie extraordinara. Va multumesc! Alaturi de voi am salvat Campina", a transmis Moldoveanu pe pagina sa de socializare.Anterior, acesta a fost primar al comunei Poiana Campina.