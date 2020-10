Vlad Voiculescu: Primaria Capitalei a cheltuit doua milioane de lei pe reclame electorale, in ultimele saptamani

"Vom incerca sa recuperam macar o parte din banii cheltuiti de Primaria Capitalei pe publicitate electorala" a declarat liderul PLUS Bucuresti. Potrivit acestuia, in total, 3,5 milioane de euro au fost cheltuiti doar din bugetul pentru sanatate.Intrebat despre numarul total al angajatilor subordonati Primariei Capitalei, Vlad Voiculescu spune ca "este foarte inselator"."Vorbim despre multe institutii care n-au legatura una cu cealalta si care sunt extrem de diverse. Sunt o multime de capuse, acele companii municipale pe care va trebui sa le auditam si care vor ramane fara bani de salarii", spune Vlad Voiculescu. Declaratiile au fost facute la Europa FM. Cata vreme, Primaria are o companie care se cheama Compania de Publicitate, de ce sa ne miram? Aveti idee la cat s-ar ridica bugetul pentru a face reclama electorala primarului?Sunt multe milioane de euro, doar prin bugetul pentru spitale s-au alocat 3,5 milioane de lei, daca nu gresesc, in reclamele la aparate dentare. Cu ce-l ajuta pe un parinte sau un copil de la tara sa vada la TV ca in Bucuresti se dau bani pentru aparate dentare? La ce ajuta pe cineva din Suceava sau Oradea sa afle ca in Bucuresti, Primaria a consolidat 15 cladiri?Se mai poate recupera ceva din acei bani?Va pot promite doar ca vom incerca. In ultimele saptamani, doar clipurile difuzate de televiziuni si alte posturi de radio au costat doua milioane de lei. Reclamele in sine au fost declarate de Biroul Electoral Municipal ca fiind ilegale, dar au continuat sa fie difuzate. Primarul nu poate cheltui bani fara Consiliul General. Cheltuielile sunt aprobate in consiliu. Nu ar fi putut facute fara complicitatea unor oameni din Primarie, carora le doresc si ii asigur ca vor raspunde pentru semnaturile pe care le-au dat.Cum o sa procedati exact? Toata lumea vorbeste despre sistemul de pile si relatii din Primaria Capitalei.Va fi un proces foarte greu, fara indoiala. Daca cineva se stie corupt, ar trebui sa plece acum. Daca cineva se stie om cinstit si harnic, nu are de ce sa-si faca probleme. Lucrurile o sa sufere schimbari drastice.Despre cati salariati vorbim in Primaria Capitalei, in administratiile care i se subordoneaza, in directii, companiile publice?Este foarte inselator. Primaria Capitalei este cel mai mare angajator din tara, daca vreti. Vorbim despre multe institutii care n-au legatura una cu cealalta si care sunt extrem de diverse. Sunt o multime de capuse, acele companii municipale, pe care va trebui sa le auditam, care vor ramane fara bani de salarii.