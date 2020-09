Primaria Cluj-Napoca a finalizat 160 de proiecte in perioada 2016-2020. Alte 118 sunt in derulare (P)

Lista proiecte finalizate 2016-20201. Baza Sportiva Gheorgheni.2. Extinderea capacitatii Salii Polivalente la 9.600 locuri.3. Sala Polivalenta: parchet modular si dotari pentru baschet identice cu cele folosite la Jocurile Olimpice sau in unele arene din NBA.4. Bazinul Olimpic Grigorescu - bazin olimpic acoperit in Strandul Sun.5. Parcul Intre Lacuri.6. Sistem de irigatii in Parcul Central.7. Amenajare de spatii verzi: 2.871 de arbori cu balot, 573.000 de fire de gard viu, peste 8.000 de arbusti si 3.800 de plante perene cu balot, 10.389 mp de gazon rulat.8. Pista pietonala si de biciclete in jurul Lacului I Gheorgheni.9. Noi aparate in locuri de joaca pentru copii: 53 de amplasamente (228 de echipamente).10. Cinci noi locuri de joaca pentru copii: str. Buna Ziua, str. Vantului, str. Byron, str. Victor Papilian, str. Primaverii 20.11. Aparate de fitness in aer liber: 225 de aparate de fitness in 36 de locatii.12. 41 de autobuze electrice din fonduri europene (Cluj-Napoca este orasul cele mai multe autobuze electrice din Romania. Suntem in Top 10 orase din Europa cu cele mai multe autobuze electrice; cu aceasta realizare suntem intr-un top european).13. 70 troleibuze (20 de la bugetul local + 50 din fonduri europene).14. 75 de autobuze noi Mercedes (60 obisnuite si 15 articulate, tip Euro 6).15. 10 autobuze noi Mercedes Setra pentru elevi (tip Euro 6).16. S-au majorat plafoanele la gratuitatile pentru pensionari.17. Elevii si studentii beneficiaza de 120 calatorii gratuite pe luna in locul abonamentelor anterioare pe 2 linii.18. Programul de Autobuze scolare a fost implementat si extins la 14 trasee.19. Transport pentru elevii din familii defavorizate si pentru elevii cu nevoi speciale.20. 70 panouri care afiseaza ora de sosire in statie a autobuzelor.21. Aplicatie pentru transportul in comun: CTP Cluj.22. Plata contactless cu cardul in mijloacele de transport in comun.23. Plata biletelor la transportul in comun prin aplicatia 24Pay.24. Eliminarea abonamentelor CTP pe suport de hartie.25. Noile autobuze - dotate cu USB pentru incarcarea dispozitivelor mobile.26. Banda dedicata pentru transportul in comun pe axa Est-Vest, pe B-dul 21 Decembrie 1989 (intre statia Somesul si strada Memorandumului, la intersectia cu strada Emil Isac).27. Banda dedicata pentru transportul in comun pe Bd. Nicolae Titulescu.28. Banda dedicata pentru transportul in comun in Piata Avram Iancu.29. Banda dedicata pentru transportul in comun pe tronson Calea Floresti.30. Banda dedicata pentru transportul in comun pe Regele Ferdinand (tronson inspre Piata Unirii).31. 4 noi linii de transport public: Linia 45: Zorilor - Gheorgheni; Linia 53: Marasti - Piata Mihai Viteazul; Linia 44: Grigorescu - Gheorgheni; Linia 18: Centru - Borhanci.32. 96 de locuri sigure pentru biciclete in parkingurile Primaverii si Baisoara.33. 78 de locuri sigure pentru biciclete in noile parkinguri Primaverii 20 si Mogosoaia 7-9.34. 72 de obiective au fost obiective de infrastructura urbana cu impact major asupra sigurantei circulatiei si calitatii vietii in municipiu.35. Sensuri giratorii: Calea Manastur - Cȃmpului, Izlazului - Mogosoaia - Mehedinti, Marasti, Sobarilor - Fabricii, Piata 14 Iulie, Observator - Viilor, str. Unirii - Baza Sportiva Gheorgheni, Ialomitei - Fabricii de Zahar., Trifoiului - Fagului - Macesului - Buna Ziua.36. Modernizarea Pietei Mihai Viteazul si reabilitarea statuii domnitorului.37. Modernizare Piata Unirii, etapa a doua - pietonalizare latura de vest (fonduri europene).38. Modernziare strada Buna Ziua.39. Str. Molnar Piuariu - Prima strada smart din Romania (mai mult spatiu pietonal, iluminat inteligent, banci cu incarcare USB, wi-fi etc.).40. Modernizarea strazii Regele Ferdinand.41. Noul pod Traian.42. Modernizarea pasarelei peste raul Somes din Grigorescu.43. Reabilitarea podului Fabricii.44. Reabilitarea podului Nodul N.45. Amenajari pentru persoanele cu dizabilitati: 82 treceri de pietoni cu semnal sonor (208 dispozitive) si 60 treceri de pietoni cu marcaj tactil (suprafata de 506 mp).46. 2.904 de noi locuri de parcare.47. Parkingul Negoiu-Mehedinti (372 de locuri).48. Parking Primaverii nr. 20 (376 de locuri).49. Parking Mogosoaia nr. 7-9 (294 de locuri) - primul parking subteran, cu terasa verde, spatiu de joaca si teren de sport50. 229 de noi locuri de parcare pe str. Navodari nr. 451. In zona Intre Lacuri au fost desfiintate 347 garaje de pe domeniul public, fiind amenajate 770 de parcari.52. In zona strazii Nicolae Titulescu au fost desfiintate 506 garaje de pe domeniul public, fiind amenajate 604 parcari.53. Burse scolare pentru toti elevii cu media peste 8.50 - mai mult de 127.000 de burse in opt semestre.54. Concurs pentru tineri cercetatori in stiinta si inginerie (model de bune practici la nivel european).55. Lucrari de intretinere si reparatii la toate unitatile de invatamant preuniversitar.56. Reabilitare si dotare scoli cu fonduri europene: Scoala cu clasele I-VIII "Ion Agarbiceanu", Liceul Teoretic "Avram Iancu" si Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" - cele mai moderne scoli din Romania.57. Reabilitare termica pentru Colegiul de Muzica "Sigismund Toduta" si Colegiul National "George Cosbuc".58. Modernizarea si consolidarea cladirii din str. Memorandumului nr. 22 pentru Scoala "Ioan Bob".59. Consolidarea si reabilitarea salii de sport de la Colegiul National "Gheorghe Sincai".60. S-a deschis cresa "Casuta iepurasilor" din Grigorescu (90 de locuri).61. S-a suplimentat numarul de locuri in crese: Cresa Scufita Rosie (40 locuri) si Cresa "Motanul Incaltat" (20 de locuri).62. Lucrari de amenajare curti, terenuri de sport si alei de acces la 33 unitati de invatamant preuniversitar.63. Programul Scoala dupa Scoala - o noua sansa pentru copiii defavorizati (in fiecare an, cel putin 160 de elevi beneficiari).64. Rechizite gratuite pentru elevii clujeni din familii cu venituri reduse - peste 450 de elevi beneficiari in fiecare an.65. 2.098 tablete pentru elevii care provin din familii care nu detin calculator, laptop sau tablete.66. Asistenta medicala si stomatologica in 112 cabinete de medicina generala si 23 de cabinete de medicina dentara pentru elevi si studenti.67. Infiintarea a doua cabinete medicale integrate - medicina dentara si medicina generala - in cadrul USAMV.68. Un nou cabinet stomatologic pentru studenti (la UTCN).69. Un nou cabinet stomatologic la Liceul Teoretic "Avram Iancu".70. Centrul de Servicii Socio-Medicale ofera servicii de recuperare pentru 70 de copii cu afectiuni neuropsihomotorii si musculare.71. Investitii pentru modernizarea si dotarea Spitalului Clinic Municipal "Clujana".72. Sprijin financiar pentru spitalele clujene in fiecare an.73. Sprijin pentru SMURD: o autospeciala de prima interventie; o ambulanta de tip C - terapie intensiva mobila; un punct medical avansat pentru ISU (o unitate medicala mobila care include oambulanta si dotari pentru prim ajutor si interventie rapida pentru minimum 20 de persoane).74. Servicii stomatologice gratuite pentru clujenii cu venituri reduse (587 persoane au beneficiat).75. Proiect european pentru screening vizual pentru 6.475 copii de varsta prescolara (parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu").76. Actiuni desfasurate in timpul pandemiei de coronavirus: Sprijin suplimentar pentru Spitalul Municipal Clujana; Actiuni de igienizare si dezinfectie a spatiilor publice; Actiune de dezinfectie a tuturor blocurilor de pe raza municipiului; Dispensere cu dezinfectant in statii de transport public, piete si scari de bloc; Personalul medical din cabinetele medicale scolare a fost pus la dispozitia Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj.77. Programul de ajutor pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate in risc de marginalizare si excluziune sociala (pana in prezent avem 228 de beneficiari - dosare aprobate).78. Programul de cumparare de locuinte sociale de pe piata libera (3 locuinte sociale au fost cumparate).79. Programul de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice (total de 32 beneficiari).80. Tichete sociale acordate in cadrul programului social "Alimente" (5.400 beneficiari in medie in fiecare an).81. Cantina de ajutor social (numar mediu lunar de 132 beneficiari de masa gratuita si 103 beneficiari de masa cu plata unei contributii de 30%).82. Programul pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece (in fiecare an au beneficiat de acest ajutor aproximativ 1.600 de persoane).83. Sustinerea financiara a asociatiilor si fundatiilor acreditate ca furnizori de servicii sociale sau active in domeniul social. Exemplu: Programul social "O masa calda".84. Deschiderea Centrului pentru prevenirea si combaterea violentei in familie (str. Maramuresului nr. 1).85. Deschiderea Centrului de Resurse pentru Parinti si Copii (constituit initial cu sprijinul tehnic si financiar al UNICEF).86. Au fost amenajate 8 locuinte pentru asigurarea cazarii persoanelor afectate de urmarile unei situatii de urgenta.87. Au fost achizitionate 10 containere cu destinatia de spatiu de adapostire temporara pentru asigurarea cazarii persoanelor afectate de urmarile unei situatii de urgenta, respectiv un container cu destinatie de magazie-depozit.88. Sprijin pentru persoanele varstnice care nu au sustinatori sau alta forma de ajutor - in perioada pandemiei 857 de persoane cu varsta de peste 65 de ani au avut nevoie de sprijin.89. Sprijin pentru comunitatea de la Pata Rat in perioada pandemiei.90. Statii de incarcare, in regim gratuit, pentru masinile electrice - Piata Unirii, Parkingul Motilor, str. Molnar Piuariu si str. Buna Ziua si in parkingurile Primaverii 20 si Mogosoaia 7-9.91. Sistem de aprindere si stingere a iluminatului (146 de puncte de aprindere) in corelare cu nivelul de iluminare naturala.92. Modernizare sistem iluminat public hale si parkinguri - 1.938 aparate de iluminat.93. Modernizare iluminat public pe 22 strazi - 1.358 corpuri de iluminat.94. Modernizarea sistemului de iluminat public din Parcul Central - 227 aparate de iluminat.95. Suprailuminare treceri de pietoni: 113 de treceri - 220 corpuri de iluminat.96. Cimitir nou pe strada Mos Ion Roata.97. Au fost amplasate 103 platforme subterane pentru colectarea selectiva deseurilor menajere.98. Urmarirea masinilor de salubritate pe site-ul Primariei.99. 14 locatii cu 42 de unitati inteligente de colectare a deseurilor.100. 20 de puncte supraterane de colectare selectiva din constructie metalica, pentru a oferi o solutie suplimentara in zonele aglomerate.101. 2 puncte de colectare gratuita a deseurilor voluminoase.102. Sistem pentru colectarea deseurilor plutitoare amenajat pe Somes.103. Au fost instalate 5 toalete publice pentru persoane cu dizabilitati.104. RADP Cluj-Napoca a modernizat piata de vechituri (Oser) de pe strada Bobalnei.105. Extinderea centrului de ecarisaj cu 92 locuri.106. Locuri de joaca pentru cainii cu stapan - 15 amplasamente.107. Piete volante in cartiere si Zilele Recoltei.108. Suntem orasul cu cea mai mare crestere economica din Romania in afara Bucurestiului.109. Scheme de ajutor de stat regional sau minimis pentru investitorii din parcurile industriale.110. Reducerea impozitului pe cladire in cazul cladirilor aflate "in clasa energetica A", care detin o certificare oficiala recunoscuta la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca si "cladire verde".111. Au fost date in functiune Centrul Regional de Excelenta pentru Industrii Creative (CREIC) si Centrul de sprijinire a afacerilor Tehnologie, Evolutie, Antreprenoriat, Microintreprinderi - Zona Metropolitana Cluj (TEAM-ZMC).112. Conferinta Open Innovation 2.0. din 2017 - organizata de catre Comisia Europeana pentru prima data in Europa de Est la Cluj-Napoca.113. Am gazduit Startup Europe Summit 2019: Cluj-Napoca - Capitala Europeana a Startup-urilor.114. StartupCity Cluj-Napoca 2020: o serie de evenimente dedicate inovarii, startup-urilor si viitorului tinerilor.115. Municipiul Cluj-Napoca s-a calificat in finala competitiei pentru titlul de "Capitala europeana a inovarii 2020" - suntem intre primele 6 orase inovatoare din Uniunea Europeana,alaturi de Viena, Valencia, Espoo (Finlanda), Helsingborg (Suedia) si Leuven (Belgia).116. "Cluj 100" - 100 de ani de la marea Unire - in 2018, au fost organizate peste 100 de evenimente sub egida "Cluj 100" avand Primaria ca organizator sau partener.117. Au fost amplasate in oras statuile unor personalitati remarcabile din istoria Romaniei: Episcopul Nicolae Ivan, Mitropolitul Bartolomeu Anania, Cardinalul Iuliu Hossu, Iuliu Maniu, Andrei Muresanu si Gheorghe Mardarescu.118. Restaurarea monumentelor de for public: lucrari la 16 monumente.119. Un numar de 961 de proiecte culturale si de tineret au beneficiat de sprijin.Primaria a sprijinit financiar numeroase evenimente culturale majore, intre care Festivalul International de Film "Transilvania" (TIFF), Festivalul International "Toamna Muzicala Clujeana", Zilele Culturale Maghiare, Noaptea Europeana a Muzeelor, Untold, Jazz in the Park, Festivalul International de Teatru "Interferente", Festivalul International de Carte "Transilvania" si multe altele.120. In fiecare an, peste 1.300 de evenimente culturale in centrele culturale administrate de Primarie (cladirea Casino, Turnul Croitorilor, Cinema Marasti, Cinema Dacia).121. Zilele Clujului - anual peste 100 evenimente in 30 de locatii.122. Targul de Craciun Cluj-Napoca - locul 8 in topul celor mai frumoase targuri europene in 2019123. Nou club al pensionarilor la Cinema Dacia in Manastur.124. Nou club al pensionarilor pe strada Observatorului.125. Avem 10 cluburi ale pensionarilor din Cluj-Napoca si 2 centre de zi.126. Primaria premiaza cuplurile care aniverseaza 50 de ani de casnicie: 1.880 de cupluri. 17 clujeni care au implinit varsta de 100 ani au fost premiati de catre municipalitate.127. Cursuri de folosire a tehnologiei digitale pentru seniori.128. 175 de proceduri digitale disponibile (clujenii au la dispozitie 175 de operatiuni administrative care pot fi efectuate online si care nu mai necesita interactiunea directa a cetateanului cu functionarul public).129. Functionarul public virtual "Antonia" - 127 cereri operate.130. Eliberarea in format electronic: certificate de urbanism, avize, acorduri, orare de functionare pentru agentii economici, notificari de soldare/lichidare stoc, documente fiscale.131. Cetatenii pot sa solicite emiterea unui raspuns direct pe email, acolo unde reglementarile legale nu impun altfel.132. O data obtinut un aviz din partea Primariei, cetateanul nu mai trebuie sa-l ridice si sa-l depuna din nou ca parte a unei alte cereri, doar trebuie sa specifice numarul avizului deja obtinut.133. Primaria "a trimis in istorie" copiile xerox de pe diverse documente solicitate cetatenilor - sistem de 60 de scannere.134. Programarea online pentru actele de identitate.135. Plata online a taxelor si impozitelor locale.136. Plata online a taxei lunare de crese.137. My Cluj - aplicatia Primariei pentru sesizari.138. Aplicatia Cluj Now - evenimente si lucrari care au loc pe domeniul public.139. Cererile de noi locuri de parcare in cartiere se pot depune online.140. Cluj Parking - aplicatia care iti arata locurile de parcare libere din parcarile cu bariera si parkinguri.141. ParkingPay - aplicatie mobila pentru plata parcarilor stradale cu cardul bancar.142. Parcometre noi si plata de pe telefonul mobil pentru parcarile cu bariera din Piata Unirii si Piata Mihai Viteazul.143. 100 de parcometre pe baza de energie solara.144. Plata online pentru abonamentele de parcare pentru zona 2.145. Panouri digitale cu informatii in timp real despre locurile de parcare libere in parkingurile din Cluj-Napoca (9 locatii).146. Harta digitala cu personalitati inhumate in Cimitirul Central.147. Siguranta publica: 125 de camere audio-video de tip "body worn" au intrat in dotarea Politiei locale.148. Verificare status masini ridicate.149. Newsletter - buletin informativ digital al municipalitatii transmis pe email.150. Sistem de Internet WiFi - 50 de hotspot-uri de WiFi gratuit.151. Banci inteligente pe Bulevardul Eroilor si in Piata Mihai Viteazul (dotate cu panouri solare, care permit alimentarea dispozitivelor mobile si contin un hotspot wifi).152. Acces la retea Wifi pentru persoanele din grupuri marginalizate social sau aflate in risc de marginalizare si excluziune sociala. Sistem Wifi gratuit pentru utilizatori care acopera comunitatile din zona Pata Rat: Cantonului, Dallas, comunitatea Coastei si Rampa.153. Cluj-Napoca a fost "Oras european al Sportului" in 2018.154. Sprijin pentru sportul de masa: Liga Liceelor Clujene si programul "Fugi in curtea scolii!".155. Baza sportiva din Grigorescu (teren de fotbal, teren de baschet, loc de joaca) a fost modernizata.156. Organizarea unor competitii sportive internationale: FED Cup, Cupa Davis, Campionatul european de gimnastica artistica 2017, Campionatul European de Baschet 2017, Campionatul European de Tenis de Masa Cadeti si Juniori etc.157. Guvernanta participativa: primul proiect de bugetare participativa online din Romania.158. Centrul de Inovare si Imaginatie Civica - 26 de dezbateri si ateliere.159. Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat si Inovare in IT.160. 18 premii obtinute in acest mandat pentru: transport, participare publica, eficienta energetica, programe sociale, informatizare, inovare