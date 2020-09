Primarii ramasi in functie de la Revolutie incoace. Au obtinut al optulea mandat consecutiv

Constantin Dinut ( PSD ), primarul comunei Corbu, a obtinut al optulea mandat cu 49,73% din voturile valabil exprimate si avut doi contracandidati, Gabriel-Eugen Ilinca ( PNL , 47,80% din voturi) si Ion-Doru Spiridon (Pro Romania, 2,37% din voturi).Primarul comunei Corbu a declarat marti, pentru AGERPRES, ca la alegerile de duminica competitia a fost mai stransa fata de scrutinul din 2016, insa considera ca s-a mentinut in preferintele alegatorilor pentru ca si-a onorat de fiecare data promisiunile, a ramas la aceeasi formatiune politica - PSD si nu a putut fi vreodata acuzat de traseism si pentru ca are o relatie apropiata cu localnicii."M-au ales pentru cine sunt, pentru ce am facut si pentru ca promisiunile mele nu sunt mincinoase", a spus edilul.Dinut si-a amintit cum a ajuns sa conduca prima data Primaria Corbu, chiar de Craciunul anului 1989, cand localnicii, adunati in fata primariei, "m-au urcat obligat pe o scena si m-au pus primar".A fost ales atunci primar pentru ca in perioada comunista, in 1984, a fost acuzat de "initiative potrivnice sistemului" si "instigarea maselor la nesupunere".Constantin Dinut a spus ca in cele trei decenii de cand conduce Primaria Corbu, in localitate s-au facut "multe lucruri bune" insa mai sunt inca proiecte pe care le vrea concretizate, in special cel privind introducerea sistemului de alimentare cu gaze, pentru care s-a asociat cu alte patru localitati pentru a putea obtine finantare."Avem drumuri asfaltate, chiar si o sosea de centura de 8,6 kilometri pentru masinile de mare tonaj facuta pe fonduri europene de un milion de euro, avem alimentare cu apa in toata comuna, avem si canalizare la Corbu si o extindem pe bani europeni in toata localitatea, avem o scoala modernizata si am atras fonduri europene - 1,7 lei si pentru scoala din Buzesti. Acum proiectul meu de suflet este alimentarea cu gaze, suntem pregatiti cu proiecte, ne-am asociat cinci localitati si trebuie sa reusim. Sper ca in curand sa avem si un cabinet de fizioterapie, ar fi primul din mediul rural din judet si ar scuti oamenii de drumuri la oras, mai ales in conditiile acestei pandemii", a declarat Dinut.Tot din decembrie 1989, din timpul Revolutiei, conduce conduce administratia locala si edilul comunei Ianca, Mirel Pascu, de asemenea reales pentru un nou mandat.Mirel Pascu (PSD) a obtinut duminica 54,64% din voturi si a avut trei contracandidati: Irinel Sorin Jianu (PNL) - 37,63% din voturi; Mirela Parvuletu (PMP) - 6, 21%; Gigi Danila ( ALDE ) - 0,97%.Primarul din Ianca, considera ca a fost reales datorita comportamentului fata de semeni cat si ultimelor proiecte derulate in localitate: sisteme de apa, canalizare, asfaltari, o statie de epurare, modernizarea scolilor si gradinitelor, o gradinita noua la Potelu."Noi avem apa, canalizare, asfalt, chiar si o statie de epurare, scoli si gradinite. Am reusit si am atras opt milioane de euro fonduri europene pentru infrastructura. Acum se lucreaza la o scoala si la gradinita de la Ianca, se innoieste totul, inclusiv mobilierul, inclusiv grupurile sanitare, care erau in interior dar necesitau reabilitare, tot cu fonduri europene. Va fi apa calda, apa rece, la grupurile sanitare, prevedem inclusiv un dus. Avem acum faza a doua de asfaltare, avem proiectul aprobat pentru inca 12 kilometri deci nu vor mai ramane ulite neasfaltate. Avem biblioteca functionala, cu calculatoare, cu peste 12.000 de volume si copii vin la biblioteca", a spus Pascu.Primarul comunei Ianca a mentionat ca in acest mandat are ca obiectiv principal introducerea retelei de alimentare cu gaze, scop in care s-au asociat cinci localitati din zona si au depus proiecte.Ambii edili realesi pentru al optulea mandat consecutiv, Constantin Dinut si Mirel Pascu, sunt membri PSD si au 67 de ani.