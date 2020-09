Primariile castigate in tara de PNL dupa alegerile locale din 2020

Bucuresti

Ultimele rezultate Exit Poll, valabile pentru ora 21:00, la alegerile locale 2020 pentru Primaria Bucuresti, arata ca Nicusor Dan a obtinut 47,8% din voturi, in timp ce Gabriela Firea - 38,2%.Patru din cele sase primarii din Bucuresti au fost castigate de candidatii sustinuti de PNL si Alianta USR PLUS, respectiv sectoarele 1, 2, 5 si 6, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS - Avangarde.La Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand (USR PLUS) a obtinut 47% din voturi, urmata de Daniel Tudorache ( PSD ) care a obtinut 37,7%. La Primaria Sectorului 2, Radu Mihaiu (USR PLUS) a obtinut 42%, urmat de Dan Cristian Popescu (PSD) care a obtinut 21%.La Primaria Sectorului 5, Cristian Bacanu (PNL - USR PLUS) a obtinut 27,3%, urmat de Daniel Florea (PSD) cu 24,3%. La Primaria Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL) a obtinut 48,2%, iar Gabriel Mutu (PSD) a obtinut 35,2%.Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan si candidat PNL la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Bihor, a afirmat ca noul primar al municipiului resedinta de judet este Florin Birta, actualul viceprimar si liderul organizatiei PNL Oradea.Florin Birta (PNL) ar fi castigat, conform unui sondaj exit-poll, cu 45% din voturi, urmat de Emilian Pavel (PSD), cu 17%, Cseke Attila ( UDMR ) - 15% si Ioana Mihaila (USR PLUS) - 11%. Emil Boc a reusit sa castige pentru a cincea oara alegerile pentru fotoliul de primar al orasului Cluj-Napoca. Boc a castigat primul sau mandat in 2004. Au urmat alte trei victorii, in 2008, 2012 si 2016, iar sambata, 27 septembrie, un nou succes.Potrivit primului exit poll, Emil Boc a strans 51,52%. Urmatorul clasat a fost reprezentantul USR Plus, Emanuel Ungureanu, pentru care au votat 38,64% dintre clujeni.Ministrul Mediului, Costel Alexe , candidatul liberal la presedintia Consiliului Judetean Iasi, a declarat duminica, dupa inchiderea urnelor de vot , ca PNL a castigat la Iasi pentru prima data in 30 de ani atat Primaria, cat si Consiliul Judetean.Primarul Mihai Chirica a declarat, duminica seara, ca a trecut timpul vorbelor si ca votul dat de cetateni arata ca "Iasiul a ales un alt drum", cel al schimbarii, care ar trebui sa reduca decalajele dintre estul si vestul tarii.Presedintele filialei din Botosani a Partidului National Liberal (PNL), Costel Soptica, este convins de victoria in alegerile locale din judetul Botosani a formatiunii sale politice. Soptica, cel care este si candidatul PNL la sefia Consiliului Judetean, a declarat, dupa inchiderea urnelor, ca este convins ca PNL se va impune atat la CJ, cat si la Primaria municipiului Botosani.Candidatul PNL, Adrian Anghelescu, ar fi castigat Primaria municipiului Giurgiu, cu peste 50%, iar presedintia Consiliului Judetean ar reveni tot liberalilor, conform numaratorii paralele a PNL."Din primele estimari, am castigat cele mai importante redute, Primaria resedinta de judet, municipiul Giurgiu, cu peste 50% si Consiliul Judetean', a declarat prim-vicepresedintele PNL Giurgiu, deputatul Toma Petcu Liberalul Andrei Volosevici a fost anuntat, duminica seara, de catre liberalii prahoveni, drept castigator al functiei de primar al Ploiestiului."Este un moment foarte fericit pentru noi la Ploiesti, un moment in care noi consideram ca s-a facut dreptate, iar ploiestenilor de astazi li se reda cel mai bun primar pe care l-au avut in ultimii 30 de ani", a spus Anastase, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de Andrei Volosevici.Primariile din Bistrita, Arad si Targu-Jiu ar fi fost castigate tot de PNL, a declarat Ludovic Orban pentru Digi24.ro.