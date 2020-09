Primarul ales al Sectorului 6 dezvaluie nereguli in sectiile din Drumul Taberei si Crangasi. Voturile pentru Nicusor Dan ar fi ajuns la Ilan Laufer

"Am observat nereguli in special pentru pozitia de primar al Capitalei, in ceea ce-l priveste pe Nicusor Dan , la doua sectii din Sectorul 6, in care voturile pe care acesta le avea erau puse in dreptul altor candidati.Ne-am adresat Biroului Electoral de Sector si s-a indreptat acolo, cel putin una dintre acele nereguli, pe cealalta inca nu am urmarit-o, sa vedem daca s-a schimbat si pe site-ul AEP," declara Ciprian Ciucu, intr-un interviu pentru RFI. El precizeaza ca voturile pentru Nicusor Dan erau trecute in dreptul altor candidati."Candidati fara sanse, cum ar fi domnul Sirbu si domnul Laufer. Este posibil ca prima, acolo unde voturile au fost puse domnului Sirbu, care era cumva deasupra domnului Dan pe lista, as putea accepta o eroare.In partea cealalta e foarte putin probabil sa fi fost o eroare. Prima este o sectie din Drumul Taberei, iar cea de-a doua este o sectie din Crangasi," conchide Ciucu.