Primarul din Gorj care a sarbatorit realegerea in functie calare pe un cal: "Toti cetatenii au iesit la porti si ne-au aplaudat"

Edilul spune ca a facut acest gest in semn de multumire fata de cetatenii care l-au votat si i-au oferit cel de-al doilea mandat de primar.Primarul Dumitru Popescu spune ca a recurs la acest gest ca sa le transmita localnicilor "sa nu renunte niciodata la animalele lor"."Sunt un impatimit al cailor, iubesc aceste animale foarte mult si am zis sa le aratam oamenilor ca de aici am plecat, de la simplele noastre animale, care acum nu mai sunt bagate in seama, sunt lasate intr-o parte. Eu nu muncesc acest cal, il tin doar de drag. Din dragoste pentru animale tin acest cal", a declarat edilul PSD pentru Digi24 "Am tinut cu tot dinadinsul sa fiu pe acest exemplar, Soimul, un armasar de 3 ani, face parte din categoria cailor romanesti, semigreul romanesc", a mai spus Dumitru Popescu.In ceea ce priveste alegerile, el a spus ca "este o victorie a cetatenilor din comuna Dragutesti" si ca "toti cetatenii au iesit la porti si ne-au aplaudat".Obiectivul sau pentru urmatorul mandat este ca in toate satele din comuna sa fie canalizare si gaze.