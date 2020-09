Primarul celei mai sarace comune din Ialomita, judecat pentru fraude cu fonduri europene. Edilul candideaza pentru un nou mandat

Victor Moraru, presedintele CJ Ialomita si Stefan Ionescu, primarul comunei Valea Ciorii

Candideaza pentru un nou mandat

Din rechizitoriul intocmit de procurori reiese ca, in perioada 2013-2019, primarul l-ar fi ajutat pe reprezentantul legal al Asociatiei Crescatorilor de Animale Imasul Valea Ciorii sa obtina de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) fonduri in cadrul schemelor de plata unice, pentru o suprafata de teren mai mare decat cea pe care o detinea in acte.O parte din documentele prezentate APIA de fermier ar fi fost puse la dispozitie de catre Stefan Ionescu, printre ele regasindu-se inclusiv o hotarare falsificata de consiliu local privind concesiunea unui teren care mentioneaza o suprafata de teren concesionata mai mica (168,34 hectare) decat cea mentionata in cererile de suprafata (188,70 hectare).Reprezentantul asociatiei ar fi obtinut pe nedrept fonduri nerambursabile in cuantum total de 660.740 lei. APIA a comunicat ca se constituie parte civila in cauza cu suma de 660.541 lei.DNA a instituit masura sechestrului asigurator asupra unor sume de bani si imobile ce apartin inculpatilor Ionescu Stefan si Asociatia Crescatorilor De Animale Imasul Valea Ciorii.Primarul, Stefan Ionescu, de la Partidul Social Democrat, a fost ales in 2008, iar acum candideaza pentru inca un mandat la primarie.Comuna Valea Ciorii, din Ialomita, este singura localitate din judet declarata de Guvernul Romaniei drept zona defavorizata.