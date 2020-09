Primarul ales al Constantei, Vergil Chitac, spune ca va chema Curtea de Conturi sa verifice legalitatea cheltuielilor

Chitac a mentionat, pe pagina sa de Facebook , ca in mandatul sau de primar va prezenta in mod transparent intreaga activitate a administratiei locale."Dragi constanteni, peste cateva zile ne intram in drepturi. In mandatul meu, va voi prezenta transparent toata activitatea de la Primarie si voi explica fiecare actiune si fiecare gest pe care le voi face in calitate de primar. Imi doresc sa existe dialog permanent si sa nu planeze nici cea mai mica suspiciune asupra corectitudinii activitatii mele", a spus primarul ales al Constantei.El a afirmat ca va cere rapoarte de lucru de la toate directiile si institutiile subordonate primariei."Va prezint mai jos care sunt lucrurile pe care le voi face imediat ce preiau mandatul in mod oficial: 1. Cer rapoarte de lucru de la toate directiile si institutiile subordonate, care sa imi prezinte problemele pe termen scurt si planul de actiuni pe termen lung; 2. Fac analiza bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei pentru a sti exact cum stam si cum putem imbunatati situatia; 3. Iau legatura cu toti furnizorii de utilitati (apa, canalizare, caldura, gaze, electricitate) pentru a vedea care e situatia inaintea iernii si a nu ne trezi cu surprize neplacute; 4. Nu in ultimul rand, chem Curtea de Conturi. Voi verifica cu exactitate legalitatea cheltuirii banului public pana in acest moment si a contractelor aflate in derulare", a postat Vergil Chitac.Potrivit acestuia, o alta "problema" o reprezinta sefii din directiile municipalitatii, care sunt numiti politic si care nu performeaza.El a adaugat ca garanteaza ca va reforma administratia si modul in care se face management la Primarie, iar acest proces va incepe de sus, de la top-management, unde sunt "problemele foarte mari"."Va fi mult de lucru si voi intampina probleme numeroase, sunt perfect constient de acest lucru. Dar cunosc administratie si procesele de lucru. Sunt convins ca impreuna vom transforma Primaria si vom performa pentru binele Constantei", a mai scris primarul ales Vergil Chitac.