Olt: Primarul decedat al comunei Deveselu ramane candidat pe buletinele de vot

"Potrivit unei hotarari a BEC, daca decesul candidatului s-a produs dupa tiparirea buletinelor de vot, acestea nu se mai modifica si procesul electoral isi urmeaza cursul", a declarat purtatorul de cuvant al BEJ Olt, Monica Tone.In afara de numele primarului decedat Ion Aliman, candidat PSD, pe buletinele de vot pentru alegerea primarului comunei Deveselu mai sunt doua nume: Ion Paun, candidat ALDE si candidatul PMP, Dumitru Manuel Nica.Ion Aliman a decedat pe 17 septembrie, la un spital din Capitala, la aproximativ o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2. El a fost ales primar al comunei Deveselu in iunie 2012, apoi a a obtinut un nou mandat in 2016 si acum candida pentru al treilea mandat, din partea PSD.Ion Aliman a fost ofiter de marina timp de 30 de ani, din care 20 de ani a fost capitan de nava de pasageri.In perioada in care Ion Aliman a fost primar al comunei Deveselu, in localitate a fost operationalizat la baza militara sistemul de aparare antiracheta, componenta a sistemului NATO de aparare impotriva rachetelor balistice.