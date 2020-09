Primarul din Baia Mare, acuzat ca mituieste 6000 de varstnici cu tichete de masa

"Profitand de pozitia sa de primar in functie, candidatul la primaria municipiului Baia Mare din partea Coalitiei pentru Maramures a inceput, in plina campanie electorala, distribuirea de tichete valorice catre mai mult de 6000 de varstnici baimareni cu venituri reduse. Tichetele sunt prezentate ca un dar de 1 octombrie, Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, dar sunt distribuite in timpul campaniei electorale, cu mai bine de doua saptamani inainte de data vizata.Tichetele in valoare de 50 de lei sunt expediate impreuna cu o scrisoare semnata de Catalin Chereches si deja au ajuns la destinatari, care sunt si alegatori in 27 septembrie. Actiunea este asumata si in scrisoare si pe pagina oficiala a Municipiului Baia Mare. In aceste documente se recunoaste ca expedierea tichetelor valorice a inceput, ca se face "in pragul unui moment important, alegerile locale", ba se si se strecoara si sloganul Coalitiei pentru Maramures, "oameni harnici, puternici si cinstiti".Ca sa fie foarte clar, sunt total de acord cu distribuirea acestor ajutoare si apreciez gestul facut pentru seniorii care merita cu prisosinta asa ceva si in fata carora ma inclin cu nemasurat respect.Nimic nu justifica intinarea unui gest nobil cu meschinul interes electoral al primarului, atata timp cat distribuirea tichetelor catre cele 6000 de persoane se putea face de catre factorii postali in cele patru zile (28,29,30 septembrie si 1 octombrie) de dupa incheierea votului", a scris Mircea Cirt pe Facebook