Primarul din Ciugud vrea sa construiasca o noua scoala smart in localitate, mai mare. Elevii se reintorc, din Alba Iulia, sa invete in satul natal

"De ce este nevoie de o noua scoala? Dupa ce am construit prima scoala smart din mediul rural din Romania, copiii nostri, care studiau pana acum in scolile de la oras, se intorc acasa. Astfel, daca anul trecut porneam de la 108 copii, numarul elevilor care au ales scoala smart ajunge acum la aproape 160. Suntem atat de fericiti ca scoala noastra ne ramane mica, incat am inceput sa cautam sursele de finantare (europene si private) pentru o noua scoala, mai mare, mai frumoasa si care sa demonstreze ca nu lasam sa piara scoala de la tara", a transmis, pe pagina sa de socializare, Gheorghe Damian, aflat in functie din anul 2000.Edilul a mentionat ca vechea scoala va fi pastrata si transformata, cel mai probabil, intr- un centru educational de tip after school si pentru cultivarea aptitudinilor copiilor."Vrem sa construim o scoala care sa fie in directa armonie cu natura, deschisa spre tehnologie si spre viitor, dar care sa ofere conditii si pentru a pregati copiii pentru viata. Avem curajul sa vorbim despre tot ceea ce inseamna inteligenta multipla de la inteligenta logica pana la inteligenta emotionala. Avem curajul sa facem o scoala multifunctionala care sa imbine educatia, cultura, sportul si sanatatea intr-un mix perfect. Avem curajul sa ne stabilim ca tinta nu note si invatare mecanica, ci fericirea si pregatirea pentru viata a copiilor nostri", a adaugat Gheorghe Damian.El a apreciat ca acesta poate va fi "cel mai greu proiect" al administratiei de la Ciugud, subliniind insa ca cei de aici au inteles cuvintele lui Spiru Haret - "Cum arata astazi scoala va arata maine tara".Cu cinci mandate la activ, Gheorghe Damian este unul dintre cei doi candidati la functia de primar al comunei Ciugud la actualele alegeri locale.In Ciugud functioneaza din anul scolar precedent prima scoala de tip smart in mediul rural din Romania. Initial, autoritatile aveau in plan doar o reabilitare a cladirii scolii din centrul de comuna, construita inainte de cel de-Al Doilea Razboi Mondial, insa, dupa ce constructorul nu a reusit sa dea in folosinta la termen lucrarea, a aparut, din mers, ideea implementarii unor solutii inteligente. Investitia s-a ridicat la aproximativ un milion de euro.Comuna Ciugud este un promotor activ al modernizarii administratiei publice locale, lansand in 2019 conceptul "Smart Village" ca solutie de digitalizare a serviciilor publice si de dezvoltare a satului romanesc. Ciugud mai este cunoscuta ca si comuna din Romania care a atras cele mai multe fonduri europene.