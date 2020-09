Primarul din Iasi care a elogiat comunismul pe Facebook a castigat un nou mandat: "Ceausescu v-a facut oameni mari"

Mihai Balan a facut o postare miercuri, 17 iulie, pe grupul de Facebook al comunei, in care il elogiaza pe dictatorul comunist Nicolae Ceausescu Mihai Balan scrie ca liderul comunist a fost asasinat "de catre straini" si ca odata cu moartea lui "a fost impuscat intregul popor"."100 de ani de cand s-a nascut, si 29 de ani de cand v-ati bucurat ca a fost, de catre straini asasinat! Odata cu el, in Zi Sfanta de Craciun a anului 1989, a fost impuscat intregul popor roman, (numa' ca acesta nici acum nu intelege!). Aprindeti-i o lumanare, macar! V-a facut scoli, spitale, sosele, metrou, locuinte, uzine, universitati, teatre, centre de cultura, hidrocentrale, gari, aeroporturi etc.! ACESTA ESTE CEL CARE... V-A FACUT OAMENI MARI.", se arata in postarea primarului din Barnova.In luna august, Balan a fost racolat de PNL, prezenta sa fiind vizibila pe bannerele din judet alaturi de actualul ministru al Mediului, Costel Alexe