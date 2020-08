Primarul din Iasi care a intretinut relatii sexuale cu adolescente traficate candideaza din nou. PNL neaga ca l-ar sustine, dar edilul foloseste culorile partidului

Una dintre victime fusese rapita de la scoala

PNL nu a desemnat insa niciun candidat in aceasta localitate,informeaza G4media Pe afisul sau electoral, edilul le propune cetatenilor sa nu uite trecutul.Premierul Victor Orban, intrebat despre situatia de la Mogosesti-Siret, Orban a raspuns: "Nu am idee".De asemenea,reprezentantii a patru filiale de partide din localitate spun ca Butnariu este sustinut de PNL.Liderul Organizatiei Judetene Iasi a liberalilor, Costel Alexe , nu s-a aratat deranjat de cromatica de culorile folosite, asemanatoare cu cele ale PNL si nici nu a dat vreo explicatie pentru faptul ca PNL nu are un candidat propriu in comuna.Aceasta este fotografia de profil a edilului, incarcata pe 16 august.In luna ianuarie a acestui an, Butnariu a fost exclus din randul liberalilor. Decizia a fost pusa de partid in numele sau dupa ce s-a aflat ca este cercetat intr-un dosar de trafic de minori.In timpul procesului edilul a recunoscut ca a intretinut "raporturi sexuale normale si orale", in sediul Primariei, cu doua fete de 17 ani, victime ale unei retele de trafic de minori din zona Pascani. "Una dintre ele fusese rapita de la scoala chiar cu cateva ore inainte de a fi vanduta primarului. Ulterior incidentului, a incercat sa se sinucida", a scris Ziarul de Iasi. Butnariu a platit proxenetului 100 de lei"Eu sunt mandru cu ceea ce am realizat, in calitate de primar pentru comunitatea mea din 2004 incoace si am si puterea de a recunoaste in fata lui Dumnezeu si a instantelor de judecata atunci cand gresesc", scria atunci pe Facebook Damian Butnariu.Apoi, edilul a amintit ca este membru PNL de la inceputul carierei politice si intelege sa se puna "la dispozitia conducerii partidului in aceasta situatie", pe care o roaga sa ia act de dorinta de a se autosuspenda, "pana cand adevarul va iesi la suprafata in acest caz".