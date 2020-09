Primarul mort de la Deveselu a castigat alegerile. Ion Aliman a murit in urma cu 10 zile, de COVID- 19

PSD si -a concentrat campania spre a-i conduce pe alegatori sa-l voteze pe candidatul decedat, iar oamenii l-au votat covarsitor pe Aliman, care si-ar fi inceput al treilea mandat, anunta Adevarul si publicatia locala Gazeta Noua. In cursa au mai avut candidati PMP si ALDE . Aliman a tinut in sah PNL pana in ultimele zile de depunere a candidaturilor, facand chiar fotografii pentru afise cu sigla PNL. S-a inscris insa in cursa tot din partea PSD, PNL ramanand astfel fara candidat La inceputul lunii septembrie, Ion Aliman a fost diagnosticat cu COVID-19, iar in 17 septembrie acesta a decedat intr-un spital din Bucuresti.