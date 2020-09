Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a anuntat ca a castigat un nou mandat

"La numararea a 60% dintre rezultatele sectiilor de votare, putem spune ca candidatul la Primaria municipiului conduce cu 55%. Le multumesc satmarenilor care au venit la vot . Le multumesc satmarenilor care m-au votat si le promit ca nu voi dezamagi. Le multumesc si satmarenilor care nu m-au votat, dar si celor care nu s-au prezentat la vot, si pot sa le promit ca voi fi primarul tuturor satmarenilor in continuare. Ii asigur ca ne vom stradui sa facem fata asteptarilor satmarenilor, sa punem in practica proiectele incepute, sa facem tot ceea ce ne sta in putinta pentru dezvoltarea Satmarului, pentru viitorul orasului nostru", a declarat Kereskenyi Gabor.Kereskenyi Gabor, presedinte al filialei municipale a UDMR Satu Mare, a devenit primar in anul 2016, anterior el avand un mandat de deputat si unul de viceprimar al municipiului Satu Mare.