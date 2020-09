Primarul PSD condamnat pentru pornografie infantila a fost reales

Davidescu a primit un an si sase luni de inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care era acuzat ca a intretinut relatii sexuale cu o minora, pe care, atunci cand aceasta a refuzat sa mai continue relatia cu el, a santajat-o ca va face publice mai multe inregistrari cu caracter pornografic.Potrivit procurorilor DIICOT, "s-a retinut faptul ca in perioada 2016 - 2017, suspectul (Bogdan Davidescu n.r.) a inceput o relatie de concubinaj cu o minora care la acea data avea varsta de aproximativ 13-14 ani, iar relatiile sexuale pe care le-a intretinut cu acesta au avut loc incepand cu varsta de 16 ani, in mod constant, victima fiind dependenta financiar si influentata de autoritatea suspectului. Intrucat persoana vatamata a refuzat sa mai continue respectiva relatie, suspectul a inceput sa o santajeze, amenintand-o ca va face publice mai multe imagini sau inregistrari de natura compromitatoare cu caracter pornografic, reprezentand-o pe minora, ori ca le va prezenta parintilor acesteia in cazul in care nu va continua relatia de concubinaj."In luna ianuarie 2020, prefectul judetului Prahova a emis ordinul de incetare de drept a mandatului de primar al comunei Sotrile al lui Bogdan Davidescu, dupa ce acesta fusese condamnat definitiv de Curtea de Apel Ploiesti la un an si jumatate cu suspendare si interzicerea unor drepturi pentru pornografie infantila. Primarul a negat toate acuzatiile, sustinand ca este vorba despre o razbunare.Doua luni mai tarziu, Davidescu a revenit la Primarie, in calitate de consilier personal al viceprimarului Toporas. Potrivit Campina TV, administratia locala de acolo a modificat organigrama Primariei si a inclus postul de consilier personal al viceprimarului cu atributii de primar. Asadar, Bogdan Davidescu a fost reangajat in Primarie incepand cu 12 martie 2020.Ulterior, la nici un an de la condamnare, Davidescu a candidat din nou la Primaria comunei si a fost reales.