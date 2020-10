Primarul si viceprimarul unei comune din Vaslui au fost retinuti pentru fraudarea alegerilor locale din 27 septembrie. Ce metoda au folosit

Benone Pletea, actual primar al localitatii, a castigat scrutinul din 27 septembrie cu 70,95%, informeaza Libertatea Primarul Benone Pletea, viceprimarul Ionel Iacomi, presedintele unei sectii de votare si sotia unui medic de familie din Barlad - plus inca o persoana a carei identitate nu a fost facuta publica de politie - au fost retinuti de politisti si sunt cercetati pentru infractiunile de fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si abuz in serviciu.Cei cinci sunt cercetati penal pentru fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si abuz in serviciu. Procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Barlad a dispuns in cazul acestora masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile.Potrivit anchetatorilor, acestia ar fi falsificat adeverinte medicale si cereri formulate in numele unor alegatori pentru votarea prin intermediul urnei mobile.In adeverintele medicale ar fi fost mentionate situatii nereale pentru ca, in realitate, persoanele ale caror nume figurau in respectivele documente nu sufera de acele afectiuni medicale care le-ar fi adus in imposibilitatea de a se deplasa la sectiile de votare."Persoanele inscrise pe respectivele adeverinte nu ar fi avut cunostinta despre acestea si nici nu le-ar fi solicitat. Ulterior, in data de 27 septembrie, comisiile de votare de la toate cele trei sectii de pe raza comunei Ibanesti au desemnat membri care s-au deplasat cu urna speciala mobila la domiciliile persoanelor in numele carora au fost formulate cereri, pentru ca acestea sa-si exercite dreptul de vot ", au precizat reprezentantii Politiei Judetene Vaslui.In total, 75 de cetateni cu drept de vot din Ibanesti ar fi folosit urna mobila la alegerile locale, potrivit datelor din procesul verbal publicat pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente. Asta inseamna 10% din toate voturile valabil exprimate in comuna vasluiana.