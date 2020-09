VIDEO Ilie Bolojan, dupa victoria rasunatoare obtinuta in alegerile pentru sefia CJ Bihor: "Va iesi un scandal, dar asta este"

"Eu voi face tot ce depinde de mine ca aceste angajamente sa fie respectate", a declarat Bolojan, potrivit ebihoreanul.ro. El a si insirat cateva prioritati: centurile pentru Alesd si Beius, drumul expres Oradea - Arad, pregatirea de proiecte pentru finantari nerambursabile, acord cu primarii din Bihor pentru a face, in primul rand, curatenie in tot judetul, "sa se vada ca judetul Bihor este un judet curat, ingrijit", reluarea zborurilor externe si restructurarea CJ, pentru a se "elibera sume importante de bani"."Va iesi un scandal, dar asta este, nu e nici primul, nici ultimul. Efectul va fi insa in judet, pentru ca milioane de euro in fiecare an vor fi distribuite suplimentar catre toate comunele din judet", a declarat viitorul presedinte al CJ Bihor, potrivit ebihoreanul.ro