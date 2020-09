Promisiunile facute de Nicusor Dan in campania electorala: metrou de suprafata, padure urbana, 30 de crese sau gradinite si "avocatul bucurestenilor"

Metrou de suprafata, parcari si semaforizare inteligentaNicusor Dan sustine ca are patru proiecte mari pentru rezolvarea problemei traficului in Bucuresti: metroul de suprafata pe infrastructura CFR existenta, 15 mari parcari in jurul Capitalei, in sistem park & ride, extinderea, optimizarea si electrificarea retelei de transport public STB si semaforizarea inteligenta a traficului rutier.Metroul va functiona pe sase rute care se vor conecta la cele sase gari principale din oras. Statiile metroului de suprafata vor corespunde cu intrarile in oras si vor fi interconectate cu cele ale STB si Metrorex. Cele sase rute propuse sunt urmatoarele: Gara de Nord - Pipera - Rahova, Gara de Nord - Chiajna - Rahova, Gara de Nord - Otopeni, Otopeni - Pipera - Obor, AFI - Pipera - Obor si AFI - Jilava - Obor.Primarul Capitalei sustine in programul publicat ca exista 15 puncte cheie unde trebuie sa existe astfel de mari parcari, iar aceste puncte sunt corelate cu iesirile rutiere din Bucuresti si cu statiile viitorului metrou de suprafata. Sistemul celor 15 mari parcari va fi compus din: P1 Straulesti, P2 Pantelimon, P3 Prelungirea Ghencea / Domnesti, P4 Berceni, P5 Pantelimon 2, P6 Catelu, P7 Titan, P8 Popesti-Leordeni, P9 Jilava, P10 Bragadiru, P11 Militari, P12 Chitila, P13 Baneasa, P14 Colentina si P15 Otopeni Aeroport.Solutii pentru mediu si poluareIn programul electoral, Nicusor Dan propune cinci solutii pentru mediul inconjurator: combaterea poluarii, extinderea spatiilor verzi, investitii in eficienta energetica a cladirilor, managementul superior al deseurilor si stimularea solutiilor nepoluante de transport urban.Dan promite ca va extinde reteaua de senzori din statiile de monitorizare a aerului, va introduce un program eficient de spalare periodica a strazilor si va implementa obligativitatea eliminarii dispersiei prafului si a pulberilor provenite din activitatile de constructii si demolari, prin procedee precum udarea.In plus, se va finaliza Registrul Spatiilor Verzi, va incepe proiectul Centura Verde a Bucurestiului si va creea o padurea urbana in spatele stadionului Ghencea, pe cele 20 de hectare care apartin primariei. Pentru ciclisti, Nicusor Dan promite sa extinda reteaua de piste de biciclete.Apa calda si caldura in BucurestiTermoficarea este una dintre marile probleme ale Capitalei. La acest capitol, programul electoral include accesarea fondurilor europene pentru modernizarea sistemului de termoficare, inlocuirea a 300 km de conducta din reteaua principala, cu alocari financiare prioritare, automatizarea completa a punctelor termice si reesalonarea datoriilor sistemului de termoficare pe baza unei negocieri.30 de crese si gradinite in patru aniLa capitolul educatie, primarul general vrea sa construiasca, in colaborare cu primariile de sector, cel putin 30 de crese si gradinite, dar si mai multe scoli, in parteneriat cu Guvernul. In plus, va organiza noi programe after-school in scolile bucurestene, cu obiectivul ca la finalul mandatului sa existe un astfel de program in cel putin 150 de scoli din Capitala.Centre medico-sociale de sectorDan isi propune realizarea, in parteneriat cu Ministerul Sanatatii, a unei strategii comune pentru spitalele din Bucuresti si definirea unor protocoale de colaborare pentru partajarea responsabilitatilor legate de ingrijirea pacientilor cu diferite boli. In plus, vrea digitalizarea retelei sanitare, dotarea institutiilor medicale cu echipamente moderne, crearea unor centre medico-sociale de sector, care sa poata trata urgentele usoare chiar in cartier si sa degreveze marile spitale de urgenta.In contextul actualei pandemii de Covid-19, Dan propune testarea periodica a persoanelor cu risc ridicat de infectare (cadrele medicale, asistentii sociali, soferii si controlorii STB, taximetristii, functionarii care lucreaza direct cu publicul) si initierea unui parteneriat cu Directia de Sanatate Publica din subordinea Ministerului Sanatatii pentru a desfasura anchete epidemiologice legate de persoanele testate pozitiv in cazul Covid-19.Masuri administrative si culturaleNicusor Dan promite sa refaca Planul Urbanistic General si sa actualizeze finantarile pentru Planul Integrat de Dezvoltare Urbana.Primaria va expertiza din punct de vedere seismic cladirile vechi, va termina proiectarea consolidarii cladirilor vechi si va incepe consolidarea tuturor cladirilor aflate in clasa I de risc seismic.Dan sustine ca va creea linii de finantare pentru mobilitate culturala dedicate artistilor si institutiilor culturale din Capitala.Masuri impotriva violentei domestice si de consolidare anti-seismicaPana in 2024, Capitala va avea cel putin un loc in adaposturi pentru femei la fiecare 10.000 de locuitori, cel putin un centru de criza pentru victimele violului la 200.000 de femei si cel putin un centru de consiliere pentru femei la fiecare 50.000 de femei.In programul electoral, primarul general a anuntat ca va incepe un program de constructie de locuinte sociale si va crea servicii de suport scolar pentru copiii din familii defavorizate, cu risc de abandon scolar, precum si programe de tip "a doua sansa" pentru copiii care, din diverse motive, au abandonat scoala si trebuie reintegrati in sistemul educational. In plus, va infiinta functia de "avocat al bucurestenilor".