Propunere constructiva: inaugurarea apei calde full-time in Bucuresti

O formula, de altfel, suficient de incapatoare incat sa primeasca subdiviziuni din specii precum: mediocritate institutionala si mi-se-rupism organizational, cvasi-cartelizarea sistemului politic autohton, dominanta unor mass-media "de lesa", reguli electorale care, in fapt, ingradesc drastic situatiile (de dorit aici) confruntationale. Insa nu e numai aceasta - 2020 chiar e un an extrem de problematic de la o pandemie vis-a-vis de care doar idiotii (utili sau nu), ticalosii sau pur si simplu nebunii pot adopta un discurs de tip negationist.Au fost, totusi, cateva momente distincte; sa le spunem, in masura in care realitatea ne obliga sa lucram si cu numere si dimensiuni mici, "momente de varf". Unele s-au consumat in zona a ceea ce se cheama "lovituri de imagine" sau, ma rog, tentative de lovituri de imagine.Doua dintre ele tin de categoria "inaugurari". Exista obiceiul in randul decidentilor de a impinge "darea in folosinta" a unor "obiective de mare interes public" cat mai aproape de un moment electoral, cu scopul de a extrage, prin asociere, beneficii de imagine si de vot . "Se dau in folosinta" diverse - de la stadioane, la pasaje, de la constructii sociale, la intersectii de strazi, dupa nevoi - si dupa puteri.In Bucuresti, fix in campania pentru alegerile locale, am avut doua asemenea momente cu expunere mediatica semnificativa.Cei care tin de actualul Executiv - atentie: la noi, conform actuale arhitecturi constitutionale, Executivul de bicefal (Presedintie & Guvern)! - au inaugurat folcloricul deja metrou din Drumul Taberei. Cei care tin de Opozitia actuala - o Opozitie care, insa, local (inclusiv la Bucuresti), e la putere uneori - au inaugurat (pana acum, destul de comicul) Pasaj (ul) Ciurel.Nu voi insista asupra acestor doua momente de "inaugurare" oficiala - poate doar pentru a consemna ca in legatura cu Pasajul Ciurel si cu modul in care a fost "executata lucrarea" sunt deja bancuri. Unul dintre acestea: Pasajul Ciurel aproape ca se varsa in rau; cu putin efort, el poate deveni un afluent al Dambovitei.Voi avea, in schimb, o "propunere constructiva" pentru "oamenii muncii" si pentru oamenii din Guvern - oricare ar fi el -, de la Putere si din Opozitie - oricare ar fi compozitia si componenta acestora. Tot sub zodia inaugurarilor de imagine.Suntem in secolul al 21-lea. Anul de gratie 2020. Aceste doua date sunt valabile si pentru Bucuresti - cum bine stim, Capitala Romaniei si, cand vrem sa fim mandri, "Micul Paris". De mai multi ani, in toate sectoarele, apa calda a devenit tot mai pretioasa; atat de pretioasa, incat este intrerupta tot mai des. Mai des ca in acest an - 2020, secolul al 21-lea d.C. - parca nu a fost intrerupta decat pe vremea lui Nicolae Ceausescu . Ei bine: nu s-ar putea inaugura ceva, o instalatie in asa fel incat sa fie apa calda tot timpul in Bucuresti? Suntem, totusi, in anul 2020. Ar putea veni cu totii la acest "moment de mare insemnatate" - si Putere, si Opozitie, si Presedinte, si Premier, si Primar General si Primari de Sector scl.De altfel, in 2020, in Bucuresti, nici apa rece nu e tot timpul...P.S. Nu ar strica nici ridicarea unui Monument al Apei Calde in Bucuresti. Plus inca unul al Apei Reci. Ambele, se subintelege, ar putea fi inaugurate...