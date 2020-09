Protest organizat de PSD in fata Biroul Electoral Sector 1, dupa ce Clotilde Armand a castigat alegerile. BEC decide astazi daca voturile vor fi renumarate

Zeci de sustinatori ai PSD se afla in fata Biroului Electoral Sector 1 si striga "Renumarare!" sau "Transparenta!".Dan Tudorache, candidatul PSD pentru Primaria Sectorului 1, este, de asemenea, la fata locului."Sper sa se ia o decizie favorabila pentru renumarare. Am fost acuzat (de Clotilde Armand , n.red.) ca as fi fraudat alegerile, nu vrea sa vada daca le-am fraudat sau nu? Daca se va demonstra ca este mai mare de 1.000 de voturi, cat au constatat cei de la AEP, atunci cu siguranta e o mare problema... sau va fi mai mica. Cred ca le e frica de pierderea alegerilor dupa renumarare", a declarat Tudorache pentru Digi 24 "BEC va decide renumararea nu numai pentru Sectorul 1, au mai fost solicitari din toata tara, banuiesc ca va da curs solicitarilor tuturor partidelor. Va spun doar un temei legal: eu am pus mana pe un proces verbal semnat in alb de toti reprezentantii unui partid, a fost prezentat si la politie, imi puteti explica cum a ajuns un proces verbal semnat in alb? Si urma ulterior sa fie completat cu ce cifre doresc", a mai declarat Tudorache.Intrebat despre candidatul PSD care avea asupra lui 473 de procese verbal, Tudorache a avut o explicatie:"Le stransese de la diferiti reprezentanti ai nostri si urma sa le duca la partid, sa le bage in sistemul nostru de numaratoare paralela. In acel teanc nu erau pentru primar de sector, erau pentru consiliul general, primar general si consiliul local. Pentru primar, cum am fost eu acuzat, nu erau printre acele procese verbale... ba da, era unul singur semnat in alb.Toate sunt copii originale, nu copii xerox, pentru ca fiecare reprezentant de partid are un exemplar de genul acela", a mai spus primarul Sectorului 1.