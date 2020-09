PSD Botosani lanseaza "Pachetul Firea" pe care il defineste "un proiect de succes"

Candidatii PSD la presedintia Consiliului Judetean si la Primaria Botosani au realizat si o pagina web, in care fotografiile lor apar alaturi de cea a Gabrielei Firea.Acestia sustin ca "se angajeaza" sa implementeze si la Botosani "serviciile medicale si educationale de calitate de care sa se bucure toate familiile, fara discriminare" pe care Gabriela Firea le-a implementat la Bucuresti."In aceasta dupa amiaza am lansat un proiect cu care venim in fata botosanenilor, un proiect de succes pus in aplicare de colega noastra, doamna primar general Gabriela Firea, si din discutiile pe care le-am avut cu botosanencele noastre in principal si cu ceilalti botosaneni acest proiect al nostru va fi un succes. Atata timp cat se poate in Bucuresti, se poate si in Botosani. Oamenii trebuie sa fie intotdeauna pe primul loc" a anuntat presedintele Organizatiei Judetene Botosani, Doina Fedorovici, candidatul PSD la alegerile pentru presedintia CJ Botosani sambata, intr-o conferinta de presa.La randul sau, candidatul PSD pentru Primaria Botosani, Cosmin Andrei, a catalogat modul de a face administratie al primarului Capitalei drept "un model in care copiii si familia ar trebui sa fie pe primul loc"."Propun botosanenilor modelul de succes implementat de doamna primar general Gabriela Firea sa fie implementat si la Botosani pentru ca a fost foarte bine primit si consider ca este un model in care copiii si familia ar trebui sa fie pe primul loc", afirmat Cosmin Andrei in aceeasi conferinta de presa.Candidatul PSD a precizat ca masurile pe care le propune au fost detaliate pe site-ul pachetul-firea.ro in care fotografiile celor doi candidati de la Botosani apar alaturi de fotografia primarului Capitalei si unde cei doi sustin ca isi iau "angajamentul" sa implementeze la Botosani "Pachetul Gabriela Firea".