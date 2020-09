PSD castiga Primaria Pitesti si CJ Arges, potrivit numaratorii paralele facute de social-democrati

Rezultatele partiale arata ca Ion Manzana ar fi viitorul presedinte al Consiliului Judetean Arges. Candidatul PNL , Emanuel Soare il urmeaza la o diferenta semnificativa, daca ne luam dupa cum arata situatia in sectiie pentru care s-au numarat deja voturile. La Primaria Pitesti, candidatul PSD, Cristian Gentea, are un avans considerabil fata de principalul contracandidat, Sorin Apostoliceanu (cel care a plecat din tabara social-democratilor pentru a candida alaturi de PNL), scrie adevarul.ro. Gentea si-a anuntat fara ezitari victoria."Nu sunt un visator, nu sunt un om al discursului in defavoarea adevarului. Voi fi un OM de cuvant, un PRIMAR de cuvant. Va multumesc ca ati avut incredere ca acest lucru se va intampla. In aceasta noapte, am castigat DOAR sansa de a o demonstra. Peste patru ani, imi doresc sa nu mai existe vot politic, ci vot administrativ. Sa fiu genul de primar pe care pitestenii il vor mai departe langa ei si pentru ei, indiferent de conjunctura sipolitice.Prioritatea mea e sa nu dezamagesc, ci sa surprind placut. Avem mult de muncit, mult de construit, mult de inovat. Stiu ca am castigat fiind cel mai credibil dintre candidati, dar nu imi fac iluzia ca Pitestiul este comunitatea unita, care simte la fel si traieste la fel, pe care mi-as dori-o. Va promit, insa, ca voi face tot ce sta in puterile mele si ale echipei mele, sa fie asa mai departe!", a scris Gentea pe Facebook Potrivit rezultatelor partiale, PSD castiga in Arges majoritatea primariilor.