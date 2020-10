PSD, corabia nebunilor. Inainte, spre parlamentare!

Nu s-a schimbat profilul alegatorului PSD, ci al alegatorului in general. Anii de proteste, ciuntirea statului de drept, excesele guvernarii PSD, derapajele periculoase, discursul nationalist si anti-european, 2017 - 2019, au modificat profilul alegatorului, al cetateanului. A fost un drum lung, mult mai lung decat perioada dintre 2017 - 2019, un drum de peste 30 de ani. Sunt ani in care alegatorul/cetateanul a inteles ca politica il priveste, ca politica nu este un studio de televiziune unde se cearta unii din partide diferite, politica inseamna viata de zi de zi.Te-ai astepta ca un personaj ca Vasile Dincu sa explice si sa silabiseasca in sedinta de partid ca mesajul acestor alegeri este clar si fara echivoc. Alegerile locale arata tendinta, anticipeaza parlamentarele, iar tendinta este aceasta: cetateanul nu mai poate fi mintit, cetateanul vrea competenta, e satul de propaganda si zero rezultate, de drenarea banilor publici care se vede cu ochiul liber. Drumul e lung si de acum incolo, insa alegerile locale din 2020, si intr-un singur tur si in plina pandemie, conditii speciale, sunt punctul de inflexiune. Alegerile intr-un singur tur au fost gandite in ideea de a conserva monopolul politic, dar iata ca si in conditiile unui sistem electoral intr-un singur tur, plus pandemia, rezulatatele arata clar ca cetateanul/alegatorul nu mai poate fi luat cu autobuzul, impins de spate sa intre in cabina de vot si sa puna stampila unde vrea stapanul politic.Punctul de inflexiune s-a produs, iar timpul va accentua schimbarile in comportamentul electoral. PSD are inca destule primarii, are inca retele. Ar fi o naivitate sa crezi ca va cadea in irelevanta prea curand. Insa, nici la aceste alegeri, si nici in perspectiva apropiata a parlamentarelor, PSD nu pare sa fi internalizat pe deplin lectia Dragnea. Lectia politica nu e doar personajul in sine, omul s-a dus la puscarie, dar PSD a pierdut alegeri pentru ca insista sa faca politica si campanii electorale parca patentate de Dragnea, rudimentar, in stilul anilor 90, isteric si populist.Dupa ce Gabriela Firea a sustinut cu tarie ca a fost furata de USR , dupa filmul desfacut si refacut al "furtului" voturilor pe S1, dupa filmarile in bucla din sectia plina de saci cu voturi, dupa acuzatiile cu useristi fugind cu sacii de voturi, dupa ce toata lumea si-a dat cu parerea despre ce s-a intamplat acolo, sociologul si presedinte al Consiliului National al PSD Vasile Dincu, caruia ii place sa para un om serios deasupra prostilor, le tine isonul colegilor de partid declarand ca "ceva este putred" in legatura cu alegerile locale de la Bucuresti si considera ca o decizie de anulare a alegerilor apartine juristilor si institutiilor abilitate.E ceva pervers si imoral intotdeauna in felul in care Dincu face declaratii tinand spatele PSD. Vorbind despre PSD ca despre un partid serios cand toata lumea stie/vede ca PSD este orice altceva decat un partid serios, nici urma de ideologie de stanga. Da, este un partid mare pentru ca reusind sa capuseze statul, plasand structura de partid in reteaua de stat, santajand si jefuind, urmas al FSN, tragandu-si radacinile din structurile vechi, si-a construit o structura supradimensionata de membri, simpatizanti, clienti, sinecuristi si a guvernat cu biciul.Doar ca "politica" asta de cadre incepe sa crape pe la incheieturi. Timpul va accentua toate schimbarile in comportamentul electoral, in asteptarile electorale. In acest context, Dincu afiseaza un fel de abulie, de parca ar fi obligat sa faca declaratiile abracadabrante, ceva de genul, "eu si voi stim ca ei sunt prosti si ticalosi, dar n-am ce face, dar voi intelegeti ca eu sunt destept". Desi a avut timp, ca noi toti, dupa ce furia si tensiunea acuzatiilor legate de presupusul furt al proceselor verbale s-a mai linistit si clarificat, ieri, Dincu a iesit senin declarandu-se ingrozit de ce a vazut la televizor , declarand ritos si teatral, dramatic si shakespearian, ca "ceva e putred in Danemarca". Si, desi "ei sunt prosti si ticalosi", Dincu foloseste pluralul, ca un tovaras loial ce este, si spune ca "Parerea noastra este insa, asa cum am vazut dovezile, fara sa fim specialisti, fara sa fi cercetat mai adanc aceste lucruri, este ca ceva a fost putred in aceste alegeri". Adica, alegerile au fost furate. PSD vede in aceasta tema - furtul alegerilor, munitie pentru parlamentare, iar Dincu le tine isonul.Proiectul de amanare a alegerilor depus la Senat, ieri, de catre PSD, propune ca parlamentarele sa fie amanate anul viitor pe 14 martie, si nu la termen, pe 6 decembrie. Doar ca, potrivit Constitutie, articolul 63: "(1) Camera Deputatilor si Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungeste de drept in stare de mobilizare, de razboi, de asediu sau de urgenta, pana la incetarea acestora. (2) Alegerile pentru Camera Deputatilor si pentru Senat se desfasoara in cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului. (3) Parlamentul nou ales se intruneste, la convocarea Presedintelui Romaniei, in cel mult 20 de zile de la alegeri. (4) Mandatul Camerelor se prelungeste pana la intrunirea legala a noului Parlament. In aceasta perioada nu poate fi revizuita Constitutia si nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice. (5) Proiectele de legi sau propunerile legislative inscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent isi continua procedura in noul Parlament", iar noi nu suntem in niciuna dintre aceste situatii.Dincolo de isteria si campania pentru parlamentare de tip anii 90, dincolo de partea romantica a alegerilor locale tocmai incheiate, de victoriile care pareau imposibile, dincolo de Piata Victoriei de la Timisoara plina de oameni aplaudand victoria unui cetatean german ales de timisoreni sa le fie primar, dincolo de ce anticipeaza aceste rezultate - configuratia politica pentru parlament, o alta majoritate parlamentara, trebuie vazut in isteria PSD si un intreg sistem al retelelor, al sumelor uriase puse pe masa pentru campania electorala, al sumelor uriase - comisioane pentru contracte, a obligatiilor, a companiilor-fantoma care capuseaza Primaria Bucuresti, a ce inseamna de fapt aceasta reconfigurare a administratiei locale, din Bucuresti si din tara. In Piata Victoriei din Timisoara, primarul ales Domnic Fritz declara timisorenilor in piata ca este o Revolutie. Aceste alegeri locale pot fi sansa reformarii politicilor locale, reformarea administratiei locale.In acest timp, pe pagina personala de facebook, presedintele PSD, Marcel Ciolacu , scrie despre cum se va lupta partidul cu toata lumea, despre cum PSD condamna "traseismul", ne anunta ca Gabriela Firea va fi una dintre principalele voci ale PSD care "va apara bucurestenii de orice posibil abuz al lui Nicusor Dan "! Curat-murdar va lupta! In acest timp, aflam si ca Tudorache i-a facut plangere penala presedintelui Biroului electoral al Sectorului 1. Tot in acest timp, trotuarele de pe pasajul Ciurel au fost demolate, desi abia au fost inaugurate, si asta pentru ca benzile de circulatie trebuie latite. Autobuzele erau obligate sa mearga cu doua roti pe trotuar. Curat-murdar! Mai departe de Bucuresti, in comuna Comana, judetul Giurgiu, primarul i-a pedepsit pe niste localnici din satul Vlad Tepes pentru ca nu l-au votat si le-a scos banca din fata portii si becul de la stalpul de iluminat. Excavatorul a smuls bancile din pamant. Parol! La stiri, o femeie sta pe o banca nesmulsa din pamant de excavatorul politic, si plange, suspina, si spune "votez cu cine cred eu".In povestea asta cu excavatorul politic sta miezul discutiei acestui text. Pe de parte, puterea locala, din sat si de oriunde, care considera comunitatea ca pe un fief personal, si pe de alta parte, cetateanul/alegatorul care intelege de fapt care este esenta democratiei. Prezenta in comunitate, votul, iar politica nu este gargara, ci e in slujba cetateanului, binelui comun, politica trebuie sa se reflecte in calitatea vietii. Politica construieste, nu deconstruieste. Aceasta este schimbarea adusa de aceste alegeri. Zgomotul care se aude este de pe corabia nebunilor, PSD, defazati de Romania electorala in plina schimbare. Ceva e putred in PSD!