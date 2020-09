PSD face "un ultim apel" catre organele abilitate sa se autosesize in cazul inregistrarii cu Nicusor Dan, publicata de Dana Budeanu: "E evident trafic de influenta"

"Am discutat sa facem un ultimul apel catre organele abilitate sa se autosesize in cazul domnului Nicusor Dan. E un caz evident de trafic de influenta, deoarece nu doar inregistrarea a dovedit asta, ci si postarile pe Facebook . Este o incercare de interventie in procesul civil de la tribunal, luand partea, dupa cum spune presa, unor interlopi care distrugeau spatiul verde si domnul Nicusor Dan marele candidat al Dreptei unite, care spunea ca doreste sa salveze spatiile verzi, prin interventiile sale a dovedit contrariul", a afirmat Marcel Ciolacu, la finalul Consiliului Politic National al PSD de marti.Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat marti inregistrarea in care candidatul Dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan discuta cu un consilier de la Primaria Sectorului 4 despre demolarea unei constructii din "Oraselul Copiilor" apartinand unui om de afaceri controversat.Conform lui Orban, discutia nu releva o negociere, concluzia sa fiind ca "toti mafiotii si toti interlopii care au trait bine sub guvernarea locala PSD" incearca sa-l discrediteze pe Nicusor Dan fara niciun fel de baza".Discutia dintre Nicusor Dan si Cristian Zarescu, consilierul primarului Sectorului 4, viza ordinul de demolare a unei cladiri din "Oraselul Copiilor" apartinand omului de afaceri Mihai Mitrache.Nicusor Dan a precizat intr-o postare pe Facebook: "Inregistrarea pesedista, in care consilierul primarului sectorului 4 incearca sa forteze, evident fara succes, vreo declaratie compromitatoare din partea mea, nu arata nimic altceva decat ca am realizat toate demersurile legale pentru a opri o actiune abuziva a administratiei locale. In primavara, informasem, in scris, Avocatul Poporului si Primaria Sectorului 4 despre demolarea ilegala pe care se pregatea s-o comita.La momentul inregistrarii, acum cateva luni, partea vatamata incerca sa ajunga la o solutie amiabila. Ca parte in proces, prin Asociatia Salvati Bucurestiul, le-am cerut celor doua parti sa se intalneasca, impreuna cu avocatii lor, pentru a discuta. Pana la urma, procesul a continuat si justitia ne-a dat castig de cauza, fapt care arata ca actiunea noastra a fost una legitima"."Ne-a cerut sa oprim o demolare, sa ajungem la o intelegere", afirma consilierul care l-a inregistrat pe Nicusor Dan.