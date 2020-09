PSD a facut plangere penala pe numele lui Nicusor Dan pentru propaganda electorala in ziua votului

Redam textul plangerii formulate de PSD:In fapt, in data de 27.09.2020, in jurul orei 9.15, candidatul la primaria generala a municipiului Bucuresti, dl. NICUSOR DAN DANIEL, dupa ce si-a exercitat dreptul de vot, in fata sectiei de votare de la Scoala gimnaziala nr.279 sector 6, Bucuresti, in perimetrul de 500 m din raza sectiei de votare prevazut de art.83 din Legea nr. 115/2015 a declarat urmatoarele:"Astept de mult votul asta si am votat cu sete. Am votat sa scoatem din primaria Bucurestiului o caracatita de interese, neamuri, cumetri, nasi, fini, prieteni, care au tinut in subdezvoltare orasul asta. De asta n-au fost in stare sa rezolve apa calda, daramite poluarea si traficul. Am votat pentru un oras care are un potential extraordinar, pentru oameni cinstiti, muncitori si creativi si in zona privata a dovedit ca poate tot ce isi propune, iar dupa aceste alegeri sunt convins ca tot acest potential de munca si creativitate poate fi pus in slujba bucurestenilor de toate generatiile, familiilor care nu au avut parte de infrastructura scolara de care aveau nevoie, in slujba persoanelor varstnice care si-au vazut copiii si nepotii plecand din oras.Si dincolo de probleme vietii curente care au fost lasate de izbeliste. Competitia electorala e o competitie de valori, o competitie intre adevar si minciuna, competenta si incompetenta, cinste si coruptie si intre decenta si superficialitate fudula. De asta am votat cu mare sete si invit bucurestenii sa iasa in numar mare la vot, de dimineata pentru ca sunt conditii speciale si votul e mai lent, sa dea un vot util care sa puna Bucurestiul pe directia buna, sa faca din orasul Bucuresti orasul pe care bucurestenii il merita.Conform art. 64 din Legea nr. 115/2015, "Campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de data desfasurarii alegerilor si se incheie in ziua de sambata care preceda data alegerilor, la ora 7,00.". Coroborand acest text cu prevederile art. 1 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora, este limpede ca inceputul campaniei electorale se situeaza in data de 28 august 2020, iar sfarsitul acesteia se va plasa la ora 7 a zilei de 26 septembrie 2020.Potrivit art.108 lit s) din Legea nr.115/2015 reprezinta contraventie continuarea propagandei electorale dupa incheierea campaniei electorale potrivit dispozitiilor art. 64, prin lansarea, afisarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum si sfatuirea alegatorilor, in ziua votarii, la sediul sectiilor de votare sau in perimetrul prevazut la art. 83 alin. (1), sa voteze sau sa nu voteze anumite partide politice, aliante politice, aliante electorale ori candidati independenti;Acest mesaj de propaganda electorala ilicit, pe langa faptul ca este difuzat in ziua alegerilor, dupa incheierea campaniei electorale este si defaimator la adresa candidatului PSD prin folosirea unor cuvinte/sintagme precum "caracatita de interese, neamuri, cumetri, nasi, fini, prieteni, minciuna," "incompetenta", "coruptie", "superficialitate fudula", incalcand astfel in mod flagrant legislatia electoralaLibertatea de exprimare de care dispun partidele/ candidatii in campania electorala pentru promovarea mesajelor lor politice nu este absolute si poate fi exercitata decat in contextual respectarii si a altor valori ale statului de drept.In acest context, legiuitorul a stabilit ca materialele de propaganda electorala, indiferent de natura sau destinatia acestora, trebuie sa respecte prevederile art.65 alin 5-6 din Legea 115/2015.Drept urmare, se interzice folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ura si intoleranta, respectiv atat discursul, cat si mesajele de propaganda electorala exprimate in forma scrisa sau prin viu grai care incita, promoveaza sau justifica ura rasiala, xenofobia, anti-Semitism. De asemenea, sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau actiuni de defaimare si invrajbire religioasa sau etnica, precum si ofensa publica adusa simbolurilor religioase.Or, va rugam sa observati faptul ca materialele electorale reclamante denota o "campanie electorala negativa" deoarece transmit un mesaj electoral speculativ, defaimator, mesaj care poate influenta negativ alegatorii.Prin urmare, prin raportare la aspectele sus-mentionate, va solicitam respectuossa obligati candidatul DAN NICUSOR DANIEL, precum si ALIANTA USR PLUS sa inlature de pe toate mediile de difuzare on-line mesajele de propaganda electorala reclamate in cele ce urmeaza si sa sesizati politia in vederea sanctionarii contravenientilor.