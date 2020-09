PSD despre conferinta de presa a presedintelui: "Iohannis o sa arate tarii cat de stramba este Dreapta Unita"

"De astazi, Iohannis o sa arate tarii cat de stramba este Dreapta Unita. Si ca, dupa alegerile locale, liberalii trebuie sa o ia mai (NIC) USOR cu pianul pe scari!", arata o postare facuta luni pe pagina de Facebook a PSD.Reactia vine in contextul in care seful statului sustine luni, de la ora 18.00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni.Candidatul PNL USR PLUS la Primaria Capitalei Nicusor Dan a obtinut 42.73 % din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul in functie Gabriela Firea , are un scor de 37.97%, indica datele provizorii dupa numararea a 97,66% din voturi.