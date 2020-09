PSD sustine ca solicitarea lui Dan Tudorache de renumarare a voturilor este "un act de transparenta democratica"

"Referitor la stabilirea rezultatelor electorale de la Primaria Sectorului 1, Partidul Social Democrat solicita dreptei unite sa inceteze imediat presiunile asupra autoritatilor competente sa se pronunte in acest caz.Solicitarea candidatului PSD la Primaria Sectorului 1 de renumarare a voturilor este un act de transparenta democratica, prin care se solicita Biroului Electoral de Circumscriptie sa se asigure ca rezultatul final reprezinta in mod corect vointa cetatenilor", se arata intr-un comunicat de presa al PSD.Potrivit social-democratilor, "solicitarea candidatului PSD de renumarare a voturilor de la Sectorul 1 este cel putin la fel de legitima cum sunt solicitarile dreptei unite de renumarare a voturilor din alte sectoare sau alte circumscriptii electorale din tara".Conform datelor partiale centralizate de BEC, la Sectorul 1, dupa numararea a 94,93% dintre voturi, Clotilde Armand candidat sustinut de PNL si USR PLUS, are 41,06%, iar Dan Tudorache - 39,72%.Luni, Tudorache a anuntat, dupa terminarea numaratorii paralele a PSD, ca are 200 de voturi in plus fata de Clotilde Armand.Ulterior, copresedintele USR PLUS Bucuresti Claudiu Nasui a afirmat ca, potrivit numaratorii paralele a aliantei, Armand ar fi obtinut 1.000 de voturi in plus fata de Tudorache.Sectia 4 de Politie a fost sesizata luni, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un barbat, candidat al unui partid politic pentru functia de consilier, ar fi fost vazut iesind din cladirea unde a functionat un Birou electoral al Sectorului 1, de catre mai multi reprezentanti ai altor partide politice, avand asupra sa mai multe procese verbale.Potrivit DGPMB, persoanele in cauza au fost identificate si conduse la sediul Sectiei 4 Politie pentru stabilirea situatiei de fapt si de drept.Aceasta situatie a fost semnalata initial pe Facebook de Clotilde Armand.