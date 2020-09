Cine este Radu Mihaiu, noul primar in Sectorul 2 din Bucuresti. Absolvent de Matematica si antreprenor de succes

Studii si cariera

In prezent, este casatorit cu Carmen Mihaiu si conduce o firma care dezvolta aplicatii digitale.Mihaiu a absolvit Colegiul National "Sfantul Sava" din Capitala si Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii din Bucuresti. A participat la cursurile unei universitati din Marea Britanie, dar nu a obtinut diploma finala.Acesta a activat in sectorul privat, in domeniul IT si conduce o firma care dezvolta aplicatii digitale. In plus, a pus bazele unui ONG, Reality Check, unde s-a ocupat de digitalizarea serviciilor sociale.Radu Mihaiu a fost consilier la Ministerul Fondurilor Europene in Guvernul Ciolos, unde s-a ocupat de evaluarea proiectelor si procedurilor IT, apoi a devenit secretar de stat in acelasi minister.Acesta si-a continuat cariera politica alaturi de USR, fiind consilier al departamentului de politici publice, coordonator IT si executiv al Comisiei de Taiat Hartii din Bucuresti. Din septembrie 2018 este presedinte al organizatiei USR Sector 2.Mihaiu detine, impreuna cu sotia, un teren intravilan in Bucuresti (256 mp), doua apartamente (75 mp si 120 mp) si o masina Mazda, potrivit declaratiei de avere completata in anul 2019.Conturile sale la banci totalizeaza circa 35.000 de lei si 4.500 de euro. De asemenea, si-a imprumutat firma la care este asociat cu 340.000 de lei. Mihaiu are datorii de peste 41.000 de euro si circa 532.000 de lei.Radu Mihaiu a declarat ca reorganizare primariei, igienizarea strazilor si extinderea spatiilor verzi se numara printre prioritatile mandatului sau."La Sectorul 2 trebuie facuta curatenie si pe strada si in primarie. Avem nevoie sa scoatem de acolo grupuri de interese. (...) E clar ca strazile sectorului 2 sunt foarte murdare. Un audit in primarie este foarte important pentru a vedea ce functioneaza corect si ce functioneaza gresit pentru ca a ramas prea mult timp in spate. (...) In perioada aceasta de pandemie este foarte important sa securizam scolile, pentru asta vom avea nevoie de suplimentarea bugetului pentru curatenie si servicii medicale", a spus Radu Mihaiu la Digi24.ro.Mihaiu a explicat ca urmeaza sa conteste planul urbanistic zonal (PUZ) al Sectorului 2."Apropo de crearea de spatii verzi, principala prioritate este ca acele spatii verzi care sunt in sectorul 2 sa fie ingrijite, al doilea lucru este sa contestam acel document infam care se numeste puz coordonator al sectorului 2, acest puz mananca din spatiile verzi ale sectorului 2. Sunt 12 metri patrati de puz pe cap de locuitor, media europeana e de 26 pe cap de locuitor. Principala noastra lupta va fi anularea acestui puz coordonator, am depus o plangere prealabila la primaria capitala", a adaugat Mihaiu.In cursa electorala pentru Primaria Sectorului 2 s-au inscris 17 candidati. Mihaiu i-a invins pe Neculai Ontanu (Partidul ADER la Democratie, Educatie si Reconstructie), fost primar al Sectorului 2 in perioada 2000-2016 si Dan Cristian Popescu ( PSD ).