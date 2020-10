INTERVIU Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2: Primaria trebuie sa iasa din zodia afacerilor netransparente pentru binele unora

Mihaiu: Primaria, sa se indrepte catre cetateni, nu catre folosul unor firme abonate la contracte cu statul

Prioritate de mandat: curatenie pe strazi, in primarie si scoli

Mihaiu: La alegerile parlamentare, rezultatul va fi mult superior celui de la locale

Radu Mihaiu (43 de ani), candidat al Aliantei USR -PLUS, a castigat Primaria Sectorului 2 din Capitala. El a fost secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene in 2016, in guvernul tehnocrat, fiind responsabil cu digitalizarea. In prezent, este casatorit si conduce o firma care dezvolta aplicatii digitale.Voi depune juramantul pe data de 28 octombrie. Noi am avut o discutie cu Prefectul. Contestatiile vizau lucruri care nu aveau legatura cu calitatea mea de candidat la primarie, un candidat de pe lista PSD la Consiliul Local contesta rezultatul alegerilor. Biroul Electoral Central a validat rezultatele, la fel si Judecatoria Sectorului 2. Luni, Tribunalul Bucuresti a respins apelul, drept urmare, am intrat pe procedura de depunere a juramantului.Ma astept sa gasesc o primarie care a muncit foarte mult in aceasta campanie pentru a sustine un candidat, dar acum nu a iesit acel candidat. Va trebui sa vedem cine isi doreste sa faca treaba, sa munceasca si sa fie in folosul cetatenilor si cine isi doreste sa nu faca treaba si sa continue practici de care in mod clar cetatenii Sectorului 2 au vrut sa scape. Este unul dintre mesajele cu cea mai mare tractiune pe care le-am vazut in aceasta campanie, anume ca Primaria trebuie sa iasa din zodia afacerilor netransparente pentru binele unora si sa se indrepte mai mult catre cetatenii sectorului si nu catre folosul patrimonial al unor firme abonate la contracte cu statul. Acest lucru va trebui sa se schimbe: felul in care primaria isi face treaba. O sa vedem cati din cei care sunt acolo au inteles acest mesaj dat de electorat si cati insista sa ramana in vechea paradigma.Nu stiu daca se vor schimba. Poate se vor schimba ca urmare a mesajului transmis de electorat. Cu siguranta, impreuna cu majoritatea din Consiliul Local putem sa setam indicatori de performanta pentru fiecare functie in parte, asa incat conducerea acelor departamente sau servicii care nu functioneaza sa dea socoteala. Vom avea un audit, pornim cu unul intern si discutam si de un audit extern, in asa fel incat sa vedem unde sunt blocajele, cine este de vina si ce putem sa facem pentru a le depasi. Trebuie sa vedem daca exista mentalitatea necesara pentru a depasi blocajele. Daca nu exista mentalitatea necesara de a depasi blocajele, ci doar mentalitatea de a pastra felul gresit de a face lucrurile, atunci vom gasi solutiile legale.Va trebui vedem ce se intampla in Primarie. Sunt foarte multi oameni care spun ca acum se executa lucrari si sunt lasate de izbeliste, ca acum se lucreaza prost pe la diverse ghisee si este din vina primarului nou ales, cand este evident ca eu nu am intrat in functie. Inteleg ca s-au facut lucrari pe credite de angajament, ceea ce inseamna ca ele vor trebui platite anii urmatori. Lucrarile au fost facute in campania electorala. Urmeaza sa se plateasca aceste lucrari care au fost facute strict cu miza electorala din banii de la anul. Cred ca astfel de lucrari ar trebui sa dispara. O sa vedem oportunitatea acestora, o vom analiza.Am auzit si eu aceste lucruri. Inteleg ca sunt 13 persoane de la DGASPC Sector 2 care ar fi infectate cu Covid-19. Am auzit ca in primarie sunt mai multe directii in care se intampla acest lucru, dar nu am cifrele oficiale in acest moment. Din punctul meu de vedere, va trebui sa luam toate masurile necesare in primarie pentru protectia angajatilor. Vom vedea in ce masura si cine poate sa lucreze de acasa, eventual telemunca. Voi sta de vorba cu fiecare directie pentru a vedea cum se poate lucra de acasa, pentru ca, evident, acum suntem intr-o faza destul de agresiva a pandemiei si va trebui sa luam masuri.Citeste si: Cum se trag tunurile pe final de mandat intr-o institutie pe cale sa fie pierduta de PSD: "De cand a castigat USR-ul, este o mare panica" Cele trei lucruri pe care le-am agreat impreuna cu consilierii USR si PNL tin de curatenie. Va trebui sa facem curatenie pe strazi pentru ca Sectorul 2 este unul dintre cele mai murdare sectoare. Trebuie o urmarire mai buna a executiei contractului de catre actualul operator de salubritate, pentru ca sunt foarte multe sesizari de la cetateni ca actualul operator de salubritate nu isi face treaba si Primaria pare ca nu face nimic in privinta aceasta. Apoi, trebuie sa se finalizeze caietul de sarcini pentru licitatia unui nou operator de salubritate. Va trebui sa vedem unde suntem acolo si de ce treneaza de atat de mult timp finalizarea caietului de sarcini, depunderea ofertelor si selectarea unui nou operator de salubritate. De asemenea, anularea taxei de habitat introdusa de vechea conducere, care descurajeaza colectarea selectiva, pentru ca daca toata lumea plateste la fel, indiferent de cat de mult arunca sau daca colecteaza sau nu selectiv, este evident ca practica aceasta va fi descurajata.Curatenia in Primarie. Vorbeam mai devreme de un audit intern si extern asupra tuturor institutiilor din subordinea primariei. O sa vedem acolo daca sunt lucruri gresite, daca exista blocaje sau rea-vointa.Al treilea lucru important, mai ales in perioada Covid-19, o sa vedem cum evolueaza pandemia, dar este clar ca va trebui sa traim cu acest Coronavirus o perioada indelungata si ca va trebui sa pregatim scolile pentru a face fata noilor exigente legate de curatenie si triaj medical. Aici, primaria va trebui sa acorde mai mult sprijin scolilor.Neputand interveni in schema de personal a scolilor, putem acorda sprijin pentru contractarea de servicii de curatenie suplimentare si pentru servicii medicale suplimentare. Vom da in lucru catre aparatul de specialitate atunci cand ajungem in Primarie. Este important sa existe toate materialele necesare curateniei si personalul necesar de curatenie. O sa suplimentam bugetul pentru contractarea de servicii de curatenie suplimentare.Nu imi amintesc un proiect pornit de fostul edil, ca sa spun ca as continua vreunul. Fostul edil cred ca a intrat in vacanta aproape imediat dupa ce a fost ales. In plus, nu cred ca si-a dorit foarte tare sa fie primar. De altfel, nu a mai candidat ulterior la nici o functie.Citeste si: Cine este Radu Mihaiu, noul primar in Sectorul 2 din Bucuresti La capitolul de termoficare si de furnizare a agentului termic, primaria de sector poate sa faca foarte putin. Acestea tin, in proportie covarsitoare de Primaria Capitalei si nici Nicusor Dan nu si-a preluat mandatul. Este foarte tarziu. Este clar ca fara cifre exacte nu putem sti, iar acestea vor veni dupa ce ne vom prelua mandatul.Ce am promis noi a fost o transparenta si o iesire din minciuna si din ipocrizie. O sa spunem cand se lucreaza si o sa fim transparenti cu ce se intampla, apropo de termoficare. Din datele pe care le am eu, se pierd 50 de milioane de litri de apa calda, pe zi. Problema este ca sistemul este la limita, este o problema foarte grava, care va putea fi rezolvata doar cu interventie imediata.Primariile de sector pot doar sa scada nevoia de incalzire si asta se poate intampla doar prin anveloparea blocurilor, pentru ca in felul acesta vom avea o eficienta energetica mai mare. Aceste lucruri se pot face pe termen mediu.Sunt blocuri in diverse stadii de lucrari. Avem de anvelopat blocuri care nu sunt la bulevard, nu sunt vizibile, nu sunt in randul intai. Primarii anteriori au avut o apetenta in a anvelopa blocurile care se vad, care arata bine si pe care le vede toate lumea. Exista si cetateni care nu stau, insa, la bulevard. De multe ori, acesti cetateni au fost dezavantajati, desi platesc taxe similare, iar anveloparea blocurilor lor nu a reprezentat o prioritate. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui sa existe astfel de cetateni de rangul doi.Citeste si: Radu Mihaiu, primarul de la Sectorul 2: "Sa vedem cati bani putem aloca pentru Dinamo. Am toata deschiderea" Acestea au fost acuzele si pentru guvernul tehnocrat, in 2016, care a venit sa faca treaba. Nu am experienta si nici nu imi doresc experienta in a deturna fonduri publice spre interes personal. Nu am toate proastele obiceiuri de a ingropa orice fel de problema reala a vechilor administratii. Am o dorinta de a schimba lucrurile, am si capacitatea de a schimba lucrurile. Am si participat in 2016 la un exercitiu care a dovedit ca oameni care nu mai lucrasera in administratia publica pot face o diferenta. Cu siguranta, o sa vada toti cetatenii Sectorului 2 ce inseamna determinare si vointa politica. Aparatul primarului are foarte multa experienta administrativa. Ceea ce lipseste este vointa politica si dorinta de a face mai mult bine pentru cetateni. Cred ca acest lucru o sa se vada destul de repede in mandatul meu.Eu as zice ca se vor vedea destul de repede cele trei prioritati de care vorbeam: curatenie pe strazi, o altfel de abordare a angajatilor si mai multa siguranta si curatenie in scoli.Consiliul Local are 27 de consilieri, dintre care USR a obtinut fix o tremie, noua, iar PNL a obtinut sase. Majoritatea simpla este de 14 consilieri. USR PLUS si PNL au o majoritate de 15 consilieri. Nu este o majoritate foarte confortabila, dar este o majoritate utila. Eu cred ca vom colabora foarte bine.In acest moment, in varianta initiala a protocolului semnat intre USR PLUS si PNL, erau doi viceprimari de la PNL, doar ca mai exista o prevedere potrivit careia trebuie sa existe paritate la viceprimari, la nivelul Capitalei. Tinand cont de rezultatele de la toate sectoarele, in acest moment PNL va trebui sa cedeze un viceprimar, pentru ca la Sectorul 5 nu s-a format majoritate. In acest moment, cel mai probabil, discutiile se vor duce spre cedarea unui viceprimar de la Sectorul 4 sau 2.La noi in partid, oamenii nu sunt pusi pe locuri, exista alegeri in urma carora obtin un loc. Sunt colegi care sunt suparati ca nu au fost apreciati de colegii lor pe cat ar fi crezut ei ca merita, dar acesta este, pana la urma, un rezultat al democratiei. Daca democratia, cu bune si cu rele, decide intr-un fel, trebuie sa acceptam rezultatele. Fata de PNL sau PSD, in care presedintele decide cine este pe ce loc, in USR totul rezulta in urma alegerilor. Sigur, unii au contestat procesul de alegeri pentru ca nu le-a placut pe ce loc au iesit. Din punctul meu de vedere, intotdeauna, la alegeri, vor fi oameni suparati pentru ca lucrurile nu au iesit cum doreau.Eu cred ca oamenii s-au obisnuit cu USR. Democratia este galagioasa si intr-o democratie vor exista intotdeauna suparari, dispute si aceste dispute, sigur, exista si la alte partide, doar ca nu ies in presa. Nu mi se pare deloc un lucru rau ca aceste dispute sunt discutate de catre societate, pentru ca asa arata un partid viu, un partid in care membrii isi doresc binele partidului. Ne dorim sa avem mai degraba demostratii, iar fiecare sa isi poata spune parerea in piata publica, decat sa avem un regim in care toata lumea este linistita si incolonata in spatele a ceea ce ar spune un anumit lider.Fiecare rand de alegeri este diferit, are particularitati, mobilizare proprie si felul individual de a face campanie. Intr-o comuna din Ardeal, spre exemplu, este mai simplu sa votezi un nume cunoscut de pe lista, dar este greu sa votezi un necunoscut pe care nu l-ai vazut la tine in sat. La europarlamentare, unde am avut o lista de oameni foarte cunoscuti, a fost mult mai usor pentru alegatori sa se identifice cu acele personalitati. Eu sunt convins ca la aceste alegeri parlamentare, rezultatul va fi mult superior celui de la locale, pentru ca localele sunt extraordinar de complicate pentru un partid nou, care este urban, in general. La alegerile locale este alt tip de mobilizare.