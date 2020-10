Diferentele dintre fostul si actualul primar al Sectorului 2. Un IT-st versus un geochimist

Studii

, in varsta de 43 de ani, a absolvit Colegiul National Sfantul Sava din Bucuresti. Potrivit Cv-ului si-a obtinut licenta in informatica la Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii din Bucuresti.i, in varsta de 58 de ani, si-a urmat studiile la Facultatea de Geologie Geofizica, specializarea Geochimie din cadrul Universitatii din Bucuresti. El a absolvit in anul 1988, iar dupa 22 de ani a urmat si un master in Managementul Afacerilor Publice la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA).Radu Mihaiu a fost profesor dein cadrul New Systems SRL, potrivit CV-ului sau. Totodata, a lucrat ca si software developer la Bozo SP FX Productions, a fost director general la Blackbox Software SRL, coordonator de dezvoltare intranet Orange si coordonator de echipa in cadrul E-dea Works, director general la E-dea Works SRL si membru fondator la Asociatia Reality Check. Din anul 2016 se implica si in politica si devine, pe rand, consiler de ministru, membru in comitetul GovITHub si secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.Din 2017, Mihaiu devine consilier in departamentul de politici publice in PLUS. El a mai fost coordonator IT si coordonator executiv la Comisia de Taiat Hartii 2. In 2019 devine membru in Biroul Municipal USR Bucuresti, apoi presedintele USR Sector 2. Astfel, la alegerile locale 2020 a fost ales primarul Sectorului 2.Toader Mugur Mihai si-a inceput cariera dupa ce a absolvit facultatea, fiindla IPEG - Arges, Pitesti. Un an mai tarziu, devine director de marketing, apoi administrator la o societate privata. Intre 2009 si 2010 a fost comisar sef la Ministerul Mediului, GNM, Comisariatul Regional Bucuresti - Ilfov. Intre 2012 si 2016 a fost viceprimar al Sectorului 2, iar la alegerile locale din 2016 a fost ales primar al Sectorului 2.