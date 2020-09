Raed Arafat reactioneaza in scandalul purtarii mastilor de protectie din sectiile de votare: "E ca si cum ai veni cu o arma in mana"

Daca vine fara masca este ca si cum ar veni cu arma la vot

Arafat precizeaza ca purtarea mastilor in sectiile de votare este obligatorie, iar acest lucru nu incalca drepturile oamenilor, potrivit unei postari pe reteaua Facebook . Mai mult, acest fapt este reglementat prin Legea 55 din 2020 care se refera la combaterea pandemiei de COVID-19.Seful DSU a precizat ca la intrare in sectia de vot trebuie sa fie asigurata o rezerva de masti pentru cei care dintr-un motiv sau altul ajung la sectia de vot fara masca."Vorbim de o situatie ipotetica a unei persoane care nu vrea sa poarte masca. Persoana respectiva ajunge la sectia de vot si insista sa intre sa voteze dar fara masca. Din punct de vedere al sanatatii publice, persoana respectiva este o posibila sursa de infectie pentru alte persoane aflate in sectia de vot, respectiv membrii comisiei si alegatorii care se afla in sectie. Persoana respectiva reprezinta un risc pentru ceilalti si o amenintare asupra sanatatii lor, chiar si daca persoana respectiva nu crede si nu admite acest fapt", a transmis Arafat.Doctorul Arafat a vorbit si despre o alta situatie ipotetica: "O persoana se prezinta la sectia de vot cu o arma la vedere, ea nefiind condamnata si avand la momentul respectiv dreptul sa voteze; O lasam sa intre in sectia de vot sa voteze sau este oprita la intrare pentru a proteja persoanele aflate in interior?"Purtarea mastii in institutiile publice este legiferat. Sectia de vot este o institutie publica si in acelasi timp este intr-un spatiu inchis, deci purtarea mastii in sectia respectiva este obligatorie in conformitate cu Legea 55 din 2020, articolul 13 care prevede urmatoarele:'Pe durata starii de alerta, prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului afacerilor interne se poate institui:a) obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca;b) obligativitatea organizarii activitatii institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si profesionistilor, astfel incat sa se asigure la intrarea in sediu, in mod obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori. Pentru personalul propriu triajul epidemiologic consta in masurarea temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se realizeaza prin masurarea temperaturii.'