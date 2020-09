Raed Arafat: "Recomandarea este ca alegatorii sa vina cu masca de acasa"

"Eu, din ce am inteles, da, va putea sa obtina o masca (alegatorul care nu are - n.r.), dar recomandarea, totusi, este ca alegatorii sa vina cu masca", a spus Arafat la finalul sedintei de guvern.Intrebat daca este bine ca alegatorii sa isi aduca si pix de acasa pentru a putea semna, el a replicat ca este de preferat, pentru evitarea transmiterii infectiilor."Pentru semnatura, da, poate sa vina cu pixul de acasa si sa semneze cu pixul de acasa. Poate ca este si mai bine asa, ca sa nu se transmita intre membrul comisiei si alegator. Deci, este foarte bine", a aratat seful DSU.Raed Arafat a aratat ca masca va trebui data jos in incinta sectiei de votare, pentru confirmarea identitatii alegatorului."In mod normal, pentru verificare, va fi data masca, sa se vada, dupa care va fi pusa inapoi. Cam asta este modul in care se va lucra. Normal ca trebuie sa fie vazuta fata persoanei care voteaza", a spus el.In ce priveste persoanele care refuza sa poarte masca in sectia de votare sau sa o indeparteze, in vederea confirmarii identitatii, Arafat a declarat ca in astfel de situatii, este posibil ca membrii comisiei de votare sa ii refuze accesul."Acestea sunt situatii ipotetice. Poate sa ia decizia cel care este in comisia de vot , care este in sectia respectiva. Daca persoana nu vrea sa poarte masca, in mod normal nu i se permite sa intre in sectia de votare. Este o regula, stabilita prin ordin de ministru, prin acte normative. (...) Cine nu vrea sa respecte regulile - este posibil ca membrii comisiei sa nu permita intrarea", a precizat secretarul de stat.Arafat a mentionat ca persoanele care vor numara buletinele de vot provenite de la persoane infectate sau cu suspiciune de infectare vor fi protejate. De asemenea, numaratoarea se va realiza separat.Totodata, urna mobila va ajunge in primul rand la persoanele care nu sunt bolnave de COVID-19, iar ulterior la cei carantinati sau izolati la domiciliu."Urna poate fi solicitata - bineinteles, in limita legii - si de catre persoanele care nu sunt afectate de COVID. A fost declarat si in cadrul sedintei de guvern de catre domnul prim-ministru: prima data, urna va fi planificata la cei care nu au probleme cu COVID si, dupa asta, la sfarsit, va merge la cei care sunt carantinati, izolati la domiciliu sau, bineinteles, in spital", a mai precizat Arafat.Secretarul de stat a aratat ca luni a avut loc intalnirea online a Comitetului pentru Situatii de Urgenta si ca prin Hotararea nr. 45 din 14 septembrie a fost propusa prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile. De asemenea, au fost formulate mai multe propuneri privind: campania electorala, ziua votului, organizarea mitingurilor si a demonstratiilor.