Raluca Turcan (PNL): In tara, in continuare, baronii nu fac legea omului de rand si cinstit, baronii fac legea celor certati cu legea

"Aceasta batalie cu PSD-ul nu s-a incheiat. Si daca aici, la Sibiu, lucrurile par un pic mai usoare, pentru ca PSD-ul este slabit si ingenunchiat, in tara nu e asa. In tara, PSD-ul este un adversar redutabil. In tara, PSD-ul a acaparat si controleaza, in continuare, institutii ale statului roman. In tara, in continuare, baronii nu fac legea omului de rand si cinstit, baronii fac legea celor certati cu legea. Si asa cum v-am indemnat la alegerile trecute, nu lasati niciun om care poate sa vina alaturi de noi si sa nu vina", a declarat Raluca Turcan, sambata seara, la lansarea candidatilor PNL Sibiu pentru alegerile locale.Turcan le-a spus liberalilor ca ar trebui sa fie toti la nivelul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis "M-am straduit, am facut eforturi mari, uneori si sacrificii multe, ca aceasta organizatie sa fie simbol, sa fie emblematica si sa ne putem ridica prin ceea ce sustinem la nivel de principiu, de solutie, de proiect, sa ne ridicam la nivelul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, care a obtinut ceva ce uneori parea greu de atins, si anume mentinerea prestigiului Romaniei", a mai spus Raluca Turcan.Raluca Turcan a fost prezenta sambata seara la lansarea candidatilor PNL de la Sibiu, in gradina unui hotel de cinci stele din municipiu. Principalii candidati PNL de la Sibiu sunt actualul presedinte al Consiliului Judetean (CJ), Daniela Cimpean, care candideaza pentru al doilea mandat si consilierul local Adrian Bibu, directorul Salii Sporturilor "Transilvania", care incearca sa ajunga primarul municipiului resedinta de judet.Atat pentru presedintia CJ Sibiu, cat si pentru functia de primar al municipiului Sibiu, in cursa electorala s-au inscris cate 12 candidati. Daca functia de presedinte a CJ Sibiu este detinuta acum de candidatul PNL, postul de primar al Sibiului a fost castigat in ultimii 20 de ani de catre Forumul Democrat al Germanilor din Romania ( FDGR ). In prezent, primarul FDGR al Sibiului, Astrid Fodor, candideaza pentru un al doilea mandat plin, dupa ce in 2014 i-a succedat lui Klaus Iohannis dupa alegerea sa in functia de presedinte, iar in 2016 a fost aleasa in primul sau mandat.