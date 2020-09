Ramona Bruynseels sustine ca unui candidat al partidului sau i-ar fi fost furate 6 voturi din 7: "Asa m-ati furat si la prezidentiale"

"La Sectorul 2 Bucuresti, sectia de votare 231, candidatul Partidului RE:START ROMANIA are 7 voturi, iar pe site-ul AEP apare doar 1 vot. Consideram ca este o frauda si nu o greseala, pentru ca la aceeasi sectie exista neconcordante la mai multe partide intre numarul de voturi de pe procesul verbal si voturile aflate in baza electronica AEP. Unele in plus si avantajeaza un anumit partid, iar altele in minus si in dezavantajul partidelor, cum este si cazul nostru. (...) Cerem renumararea voturilor, verificarea buletinelor de vot si a proceselor verbale", se arata intr-un comunicat de presa, potrivit Digi24.ro Ramona Bruynseels declara ca situatia s-a repetat si la alegerile prezidentiale de anul trecut."Asa m-ati furat si pe mine la prezidentiale?!? Daca inmultim doar 7 voturi cu 18.000 de sectii, iata inca 120.000 de voturi!!! Doar ca, la prezidentiale am semnale ca ati furat si mai mult", a scris Ramona Ioana Bruynseels pe Facebook