Rares Bogdan afirma ca toate orasele mari vor fi castigate de candidatii PNL: "Craiova, singurul oras mare unde e un pic complicat"

Rares Bogdan a afirmat sambata la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca in Moldova situatia politica este total schimbata si ca PNL va castiga peste tot, cu exceptia Vasluiului."Iasiul este castigator pentru PNL suta la suta. Pastram Suceava, castigam la Neamt, foarte interesant, impotriva unuia dintre cei mai toxici baroni pe care ii are PSD , Ionel Arsene, un tip aparut din nimic si care s-a transformat intr-un baron de un grobianism cum rar mi-a fost dat sa vad. Acolo va castiga Mugur Cozmanciuc. Vom castiga intr-un mod categoric Bacaul si vom avea o surpriza foarte placuta pentru romani la Vrancea, acolo unde Marian Oprisan este in corzi.Voi fi doua zile acolo, alaturi de Ion Stefan si de colegii nostri la Vrancea. Focsaniul este ca si castigat, dar trebuie sa castigam si Consiliul Judetean. Ne batem si la Botosani, iar cu transferul lui Catalin Flutur () vom lua si Consiliul Judetean. Daca va uitati pe harta, mai avem Galatiul unde George Stanga va castiga.Avem o problema, desi n-ar trebui sa spun asta, dar fiind foarte sincer, recunosc ca situatia de la Vaslui este una complicata, desi Mitica Buzatu ar trebui ingropat politic. Acolo putem avea surprize neplacute. E singurul loc unde ma astept la surprize neplacute si doar pentru ca Nelu Tataru a preferat sa stea si sa faca o treaba de ministru foarte buna si il felicit. Daca acolo ar fi candidat Nelu Tataru, Mitica Buzatu ar fi fost aruncat la lada de gunoi a istoriei", a afirmat Rares Bogdan.Liderul liberal a recunoscut ca PNL are ceva probleme in sudul tarii, pe zona dunareana, dar ca liberalii vor castiga Primaria Constanta."Singurul oras mare unde e un pic complicat si datorita faptului ca nu am reusit o alianta comuna, este Craiova. In rest, toate orasele mari vor fi ale PNL. Vom pastra tot ce avem si vom castiga orase pe care nu le-am avut pana acum. Stiti harta aceea de duminica seara de la ora 21.00 cand era intracarpaticul galben cu doua trei pete verzi si in rest era rosu cu cate o pata galbena, precum Calarasiul. De data asta veti vedea o harta in care galbenul va fi dominant pentru prima data in 30 de ani", a declarat prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan.