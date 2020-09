Rares Bogdan anunta ca Marian Oprisan a pierdut alegerile pentru CJ Vrancea: "E cea mai importanta victorie a PNL"

S-a mai referit si la Bacau, care de 30 de ani era condus de PSD, iar acum trece la PNL."Eu am tot spus ca PNL va avea o victorie categorica, ca va fi cea mai importanta victorie a PNL din ultimii 30 de ani. M-am bazat pe discutia cu oamenii. Pentru prima data comentariile din online au fost complet diferite de reactia oamenilor din strada. Au fost extrem de agresive cetele de trolli si de firme care au targetat vectori de opinie. Pagina mea a fost sub atac permanent din partea vectorilor PSD si USR si cand am iesit in strada am vazut o Romanie complet diferita de ce se intampla in bulele online.Noi am avut administratii liberale de succes pe care le-am dat drept exemplu. A fost o buna strategie. De la 7 presedinti de CJ-uri am ajuns la peste 20, iar de la 1100 de primari se pare ca depasim 1500.Dupa 24 de ani, Marian Oprisan e scos de PNL afara din Consiliul Judetean. De asemenea am castigat judetul Cosntanta si ne batem pe municipiu. Vergil Chitac e pe primul loc, dar asteptam numaratoarea. Am castigat Iasul, orasul si judetul. Am castigat Bacaul, care de 30 de ani era la PSD", a decarat Rares Bogdan, pentru B1 TV. El a precizat ca liberalii au mai castigat Prahova, Bihor, Timis, Ilfov, Giurgiu si au pastrat Cluj, Brasov, Sibiu, Alba, Arad.