Rares Bogdan, atac la Orban, cu o zi inainte de votul pe motiunea de cenzura: "Il atentionez public sa inceteze cu traseismul. M-am saturat sa tac. Am tacut prea mult"

Reactia lui Rares Bogdan vine dupa o perioada in care PNL a transferat mai multi primari PSD , iar in Parlament se poarta discutii pentru sustinerea Guvernului, in contextul votului privind motiunea de cenzura, stabilit pentru luni, 31 august."Il atentionez public pe Ludovic Orban si pe colegii mei sa inceteze cu traseismul. Ii rog frumos sa inceteze cu cel mai josnic trafic de persoane, trafic de sclavi, pentru ca este cel mai josnic in democratia romaneasca. Echivaleaza cu faptul ca PNL recunoaste ca nu are suficienti oameni si suficient de buni pentru a guverna si este nevoie sa ia de la PSD. Ii atentionez public sa inceteze orice transfer inclusiv de deputati si senatori pentru ca ii voi ataca public, inclusiv pe Ludovic Orban. M-am saturat sa tac", a declarat, duminica seara, Rares Bogdan, la Antena 3."Sunt transferuri mizerabile de oameni care nu au ce cauta in PNL. Nu stiu ce le-au promis colegii mei, dar va spun ca nu au ce cauta cei de la PSD pe listele PNL. Il voi ataca furibund pe orice lider PNL care va pune pe liste parlamentari PSD. Transferurile sunt o boala a democratiei. Nu exista o chestiune mai grava pentru democratie decat traseismul politic. Am tacut mai mult decat era cazul, am incercat sa fiu un soldat disciplinat. Nu va face oricine ce vrea in PNL, decat daca isi asuma criticile mele. Au facut prea mult ce au vrut. Poate voi candida la parlamentare.", a mai declarat Rares Bogdan.