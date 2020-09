VIDEO Europarlamentarul PNL, Rares Bogdan, condamna dur traseismul politic: "Vreau sa va spun ca cine tradeaza o data, tradeaza si a doua oara"

"Migratia politica este cea mai dura si mizerabila boala a politicii romanesti, niciun partid nu trebuie sa o foloseasca. Ieri presedintele Romaniei a spus ca s-a incheiat o perioada si ma bucur ca a spus asta. Dar in cazul in care partidele nu se vor pune la masa impreuna cu presa, societatea civila, ca traseismul politic sa fie interzis, vom avea in continuare situatii hilare.Ce se intampla acum, cu aceste pendulari, arata ca societatea romaneasca si cea politica este bolnava. Niciun partid nu a scapat, nici PNL sau USR . Vreau sa va spun ca cine tradeaza o data, tradeaza si a doua oara. Ca un om rational si decent, fiind aici in umbra Sfintei Biserici si a umbrei lui Stefan cel Mare, mai spun ca omul poate gresi si sa ii vina mintea la cap, in cele din urma, dar nu din 4 in 4 ani. Sper ca cei carora le-a venit mintea cea de pe urma, sa nu considere si peste 4 ani de zile ca trebuie le vina din nou mintea la cap",a spus Rares Bogdan, citat de publicatia TV Neamt. Potrivit publicatiei citate, inainte de inceperea campaniei electorale, in judetul Neamt, zeci de primari, consilieri locali si judeteni, dar si simpli membri de partid au trecut de la PSD la PNL si invers.