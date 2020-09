Rares Bogdan: Nicusor Dan are sase procente peste Gabriela Firea. Daca Dreapta avea un candidat unic, il pulverizam pe Robert Negoita

"Are sase procente peste Gabriela Firea"

"Domnul Ciucu, Ciprian Ciucu, este presedintele filialei noastre la 6 si va castiga alegerile fara nicio problema la Sectorul 6. Domnul Bacanu, Cristi Bacanu, e un om tanar, intrat mai tarziu in partid, cred ca inaintea mea cu vreo sase luni, un an, dar la fel va castiga si va castiga la scor, pentru ca voturile stangii se impart intre Piedone, Vanghelie si Florea, si Cristi Bacanu va fi castigatorul cel mai clar al alegerilor din sectoarele Bucurestiului - e norocos, e bun, va castiga.La Sectorul 3 a fost una dintre marile pacaleli si imi pare rau ca nu ne-am concentrat cu un candidat unic, fara Mihai Neamtu si cu Adrian sau doar cu Mihai Neamtu fara Adrian, pentru ca a fost una dintre marile pacaleli ca Negoita nu poate fi batut. Negoita, in toate sondajele noastre, are intre 34% si 38%, era de batut. Daca aveam un unic candidat, Dreapta, il pulverizam, n-avea nicio sansa Negoita.A fost una dintre marile pacaleli ale acestor alegeri, ca Negoita este castigator din start - nici gand, nu exista castigator din start. Iar noi il avem, a fost o propunere strategica, rationala, echilibrata, venita din partea presedintelui Partidului National Liberal, acceptata de catre noi toti ca fiind o solutie care era capabila sa coaguleze toata dreapta - Nicusor Dan va castiga alegerile. Sa stiti ca astazi este in fata doamnei Firea", a declarat Rares Bogdan, marti seara, in direct pe B1 TV. Intrebat de cate procente este avansul pe care l-ar avea Nicusor Dan peste Gabriela Firea, eurodeputatul PNL a raspuns: "Suficiente".Referitor la faptul ca PSD sustine ca situatia ar sta invers, Rares Bogdan a afirmat: "Va spun o chestiune. E o chestiune foarte interesanta pe Bucuresti. Daca vreti, o discutam putin. Nicusor Dan a trecut in fata Gabrielei Firea, are in momentul acesta sase procente peste Gabriela Firea. Nu cred ca scandalul care a fost ieri, alaltaieri il coboara pe Nicusor Dan. Cred ca lumea va merge pe optiunea Nicusor Dan"."Cred ca pur si simplu Nicusor Dan este persoana care a luptat fiind in ONG, apoi in Salvati Bucurestiul, si e perceput ca un om care vrea sa schimbe orasul. Noi am fost extrem de rationali si am optat pentru domnia sa, iar in aceste alegeri - sigur ca va conta mult prezenta la vot , mobilizarea, ce se intampla in ziua votului, dar Nicusor are indiscutabil prima sansa, iar eu cred ca va castiga alegerile", a mai adaugat prim-vicepresedintele PNL.